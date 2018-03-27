"دبا الحصن لصيادي الأسماك" تثمن "قرار حاكم الشارقة"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



عقد مجلس إدارة جمعية دبا الحصن التعاونية لصيادي الأسماك اجتماعاً عاماً لمناقشة المستجدات في قطاع الصيد بالمدينة، وبحث عدداً من الموضوعات الخاصة بشؤون الصيادين.



ترأس الاجتماع سيف حسن سليمان الظهوري، رئيس مجلس الإدارة، بحضور نائب وأعضاء المجلس، وسلطان الشرقي أمين السر.



وفي مستهل الاجتماع رفع مجلس إدارة الجمعية أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مثمناً توجيهات سموه بإنشاء مجلس لكبار السن والصيادين في المدينة.



واعتبر المجلس أن سموه لا يدخر جهداً في سبيل توفير احتياجات العاملين بالمهنة كافة، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع تنعكس بشكل كبير على القطاع، وما له من إسهامات إقتصادية في المدينة.



وناقش المجلس محاور اجتماع الجمعية العمومية للصيادين، والمقرر عقده خلال شهر إبريل المقبل، حيث أقر المجلس نسب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية 2017، وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد.



وجاءت نسب توزيع الأرباح بواقع 100 % لأرباح الدلالة، و100% لأرباح مشتريات الثلج، و100% لمشتريات معدات الصيد، وأخيراً 10 % لأرباح الأسهم.



كما قرر مجلس إدارة جمعية دبا الحصن التعاونية لصيادي الأسماك في اجتماعه، منح كبار السن المسجلين في دائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة عضوية شرفية بالجمعية.