وفاة شاب مواطن في حادث سير على طريق مليحة بالشارقة

المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة

الشارقة 24:



توفي شاب مواطن يبلغ من العمر 28 عاماً في حادث سير وقع صباح اليوم الثلاثاء، على طريق مليحة القادم من الذيد باتجاه مدينة الشارقة.



وأوضح المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، أن الحادث وقع في الساعة 8:30 صباحاً حيث كانت المركبة تسير بسرعة عالية، مما أدى لانحرافها بصورة مفاجئة دون أن يتمكن السائق من السيطرة عليها لتستقر بالمسار المعاكس من الطريق، ونظراً لأن السائق لم يكن مستخدماً حزام الأمان فقد أدى الحادث لوفاته بينما نجا راكب آخر كان برفقته.



وأهابت القيادة العامة لشرطة الشارقة بجميع السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة على الطريق، وربط حزام الأمان وعدم الانشغال بغير الطريق، لحماية أنفسهم وغيرهم من التعرض للحوادث المرورية وما تخلفه من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات وما تتركه من آثار سلبية على المجتمع.