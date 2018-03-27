اللواء الشامسي يترأس اجتماع التدقيق على نتائج المؤشرات الداخلية

الشارقة 24:



في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية ومن منطلق تحقيق الأجندة الوطنية، عقدت إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، اجتماع التدقيق الداخلي الرابع على المؤشرات الاستراتيجية للربع الرابع، بحضور سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والمدراء العامون ومدراء الإدارات المعنية بالمؤشرات الاستراتيجية.



تضمن الاجتماع مناقشة مستهدفات المؤشرات الوطنية والاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة الشارقة لعام 2017م، بهدف الوصول إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021م، بالإضافة إلى عرض نتائج المؤشرات الوطنية والاستراتيجية لإجمالي عام 2017م.



وأوضح سعادة اللواء سيف الزري قائد عام شرطة الشارقة، إلى أهمية تحقيق المستهدفات الخاصة بالمؤشرات لتحقيق رؤية الإمارات 2021م وتحقيق النتائج الإيجابية التي تساهم في دفع عجلة الجهود المبذولة وفق الخطط المرسومة.



ومن جانب أخر تحدث العميد عبد الله مبارك نائب القائد العام لشرطة الشارقة، أن ما يتم تحقيقه من نتائج إيجابية هي ثمرة جهود التي يبذلها موظفي القيادة وبالتالي انعكست على الواقع العملي.



وقال العقيد علي الذباحي نائب مدير الإدارة، إن إدارة الاستراتيجية تولي جُل اهتمامها للعمل على دعم عملية متابعة تحقيق المؤشرات الوطنية والاستراتيجية من خلال المتابعة الشهرية والربع سنوية بالتنسيق مع الإدارات للتأكد من تحقيق المستهدفات الطموحة والمرتبطة بتحقيق رؤية الإمارات 2021م.



وفي الختام توجه سعادة القائد العام ونائبه بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع موظفي القيادة العاملين على ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية.





المختبر الجنائي بشرطة الشارقة يستقبل وفداً من طلبة علوم الحياة بجامعة الشارقة





في إطار مساهمة القيادة العامة لشرطة الشارقة بتطوير المسيرة الأكاديمية بجامعة الشارقة، وسعيها لربط الجانب النظري للمنهاج الدراسي بالجانب التطبيقي، استقبل العميد خبير أحمد حاجي السركال رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة، بحضور العقيد ناجي محمد الحمادي خبير جنائي والمساعد أول ندى عبيد السويدي فني أدلة جنائية، وفداً من طلبة بكالوريوس علوم الحياة بجامعة الشارقة يرافقهم د. إسماعيل سعدون رئيس قسم علوم الحياة، وذلك في زيارة علمية للمختبر، ضمن تنفيذ خطة التعليم والتدريب المعتمدة للطلبة.

وتأتي زيارة الوفد الطلابي بهدف الاطلاع على طبيعة الأعمال والمهام الفنية الدقيقة في أقسام ووحدات الأدلة الجنائية المختلفة، بهدف ترسيخ وتعزيز المفاهيم والمعلومات الجنائية النظرية لديهم، والوقوف عليها عملياً.