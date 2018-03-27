علي أبو غازيين: "نهار بلا مخالفات" حملة توعوية للجمهور بالشارقة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

نفذت بلدية مدينة الشارقة صباح الثلاثاء، حملة توعوية تحت شعار "نهار بلا مخالفات"، لتوعية أفراد الجمهور، وحثهم على الالتزام بقوانين المواقف العامة.

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أكد علي أحمد أبو غازيين، مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، أن حملة "نهار بلا مخالفات"، حملة توعوية في المقام الأول؛ تهدف إلى إعفاء الأشخاص المخالفين خلال الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً، وعدم مخالفتهم من خلال وضع ملصقات توعوية على المركبات، بديلاً للمخالفة؛ وحثهم على الالتزام بقوانين المواقف العامة.

وأضاف أبو غازيين، نسعى كذلك من خلال هذه الحملة التوعوية، إلى إيصال رسائل للجمهور والزوار، بأن المواقف العامة عملية تنظيمية بالمقام الأول.