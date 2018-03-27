وفد من جمعية الشارقة التعاونية يزور دار رعاية المسنين

الشارقة 24:

نظمت جمعية الشارقة التعاونية زيارة إلى دار رعاية المسنين في الشارقة، للاطلاع على أحوالهم والتعرف على الخدمات المقدمة لهم، مساهمةً منها في إدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم، وذلك ضمن مبادراتها الخيرية والإنسانية بالتزامن مع عام زايد.

وضم وفد الجمعية السيد أحمد سالم السلمان رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وعدد من الموظفات، حيث كان في استقبالهم سعادة مريم القطري مديرة دار رعاية المسنين في الشارقة، التي قدمت شرحاً مفصلاً عن آلية العمل في الدار، وكيفية إدارتها، وأهم البرامج والخدمات التي توفرها في سبيل تأمين حياة كريمة لكبار السن داخل الدار وخارجها.

وأوضحت القطري بأنه تم افتتاح دار رعاية المسنين عام 1986، وتعمل على إيواء كبار السن وفاقدي الرعاية الاجتماعية، ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاماً ولا يجدون من يرعاهم ولا يستطيعون إدارة شؤون أنفسهم، وتحدثت عن الخدمة المنزلية التي تقدمها الدار بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى كبار السن في منازلهم، إلى جانب الأنشطة الداخلية والخارجية التي تتضمن الاحتفال مع المسنين بجميع المناسبات الاجتماعية والوطنية.

وقام الوفد بجولة في أقسام الدار، وتعرفوا على قسم العلاج الطبيعي الذي يقدم خدمات العلاج الطبيعي لإعادة تأهيل وتعزيز قدرات الجهاز الحركي للمسنين من داخل الدار وخارجها.

والتقى الوفد مع كبار السن وتبادلوا معهم الحديث للتقرب منهم والاستماع إلى همومهم واحتياجاتهم، وقدموا الهدايا التذكارية للمسنين تعبيراً عن الحب والتقدير لهم.

وفي ختام الزيارة قدم السيد أحمد سالم السلمان درعاً تذكارياً لسعادة مريم القطري مديرة الدار تكريماً وتقديراً للدور البارز الذي تقدمه في خدمة شريحة كبار السن.