"الشارقة للعمل التطوعي" تطلق عدداً من المبادرات

الشارقة 24:

كشفت جائزة الشارقة للعمل التطوعي عن إطلاقها عدداً من المبادرات خلال 2018م، وذلك انسجاماً مع المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " في أن يحمل عام 2018 شعار "عام زايد" ليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على ميلاده.

وقالت فاطمة موسى البلوشي المدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي؛ أنه ومن خلال أجندة "الجائزة" الخاصة بالأنشطة والفعاليات، فإن الجائزة ارتأت أن تقدم مبادرات متنوعة تتناسب مع مجال اختصاص الجائزة لرمزية هذا العام، مضيفة أن "الجائزة" استهلت مبادراتها لهذا العام بإطلاقها معرض توعوي سنوي، وهو الأول من نوعه؛ ليترجم أولى مبادرات "الجائزة" فيما يخص (عام زايد).

وأفادت المدير التنفيذي للجائزة؛ أن المبادرات المتوقع تنفيذها خلال النصف الأول من هذا العام، تتضمن؛ انعقاد ملتقى الشارقة للعمل التطوعي الذي سيتم استضافة الخبراء والمختصين ورواد العمل التطوعي، كما تشمل المبادرات تنظيم المجلس الرمضاني، بالإضافة إلى مختلف الأنشطة التي تخص عام زايد، بالإضافة إلى مشاركة الجائزة بركن في (مهرجان الشارقة القرائي للطفل) بمنصة تتناسب مع عام زايد، بالإضافة إلى مبادرات مجتمعية، وفعاليات وطنية إذ سيتم تنفيذها حسب أوانها.

وأضافت فاطمة البلوشي؛ إن إدارة "الجائزة" اعتمدت شعار "نتطوع لنصنع الفارق" ليكون شعاراً لدورتها 15، وكذلك لمختلف فعالياتها لهذا العام ليتناسب مع قيم ومبادئ الشيخ زايد، كرمز للخير والعطاء، حيث تم استلهام مضمون هذا الشعار بما يتمثل في البذل والعطاء الذي انتهجه الشيخ زايد رحمة الله عليه، وغرسه فينا روح التعاون والانتماء والتكافل بين أفراد المجتمع ككل، ونحن في الجائزة كبقية المؤسسات نؤمن بإن السير على نهج زايد واجب نعتز بالالتزام به، وحريصون على تنفيذه، من خلال الوفاء بمسؤولياتنا تجاه المجتمع والمساهمة في مبادرات العمل المجتمعي ومختلف المبادرات الوطنية.