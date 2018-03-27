عبد الرحمن شهيل: 60 مسؤولاً بورشة صيانة المصاعد بالشارقة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

صرح عبد الرحمن شهيل، رئيس قسم التدقيق والتفتيش، في هيئة الوقاية والسلامة، لـ "الشارقة 24"، أن الهيئة نظمت ورشة عمل بعنوان "صيانة المصاعد الكهربائية"، وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وشارك فيها أكثر من 60 مسؤولاً عن أمن وسلامة المصاعد، وتهدف الورشة إلى التوعية بمتطلبات السلامة الخاصة بتركيب وصيانة المصاعد، ومعرفة القوانين والتشريعات الخاصة بها، لضمان جودة المصاعد وحماية مستخدميها.

وأضاف: لقد تطرقت الورشة إلى معلومات ثمينة، حول أهمية الصيانة المتمثلة بحماية الأفراد والعمال، والحفاظ على سلامتهم، وتقليل الخسائر المالية للمالك، والمستخدم، من خلال زيادة العمر الافتراضي للمصاعد، ورفع جودة الخدمة المقدمة.