الأطفال العرب يلتقون بنواب مجلس شورى أطفال الشارقة في "منتدى الاتصال"

الشارقة 24:

ضمن فعاليات الدورة الـ 13 من ملتقى الشارقة للأطفال العرب والذي تنظمه أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تستضيف الجلسة الثالثة لمجلس شورى أطفال الشارقة في دورة الانعقاد الـ 15، وتحت شعار "معاً نبني وطن الخير" يوم 28 مارس الجاري؛ الأطفال العرب، وذلك خلال الدورة السابعة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي؛ الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وتستضيف الجلسة سعادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، عضو المجلس التنفيذي للشارقة، الرئيس التنفيذي لدائرة العلاقات الحكومية، رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي في إمارة الشارقة، والدكتورة نجلاء النقبي، مدير برامج الابتكار والتعلم الإلكتروني بدائرة التعليم والمعرفة (ADEK).

يشارك في الجلسة 70 نائباً؛ وما يقارب 128 طفلاً وطفلة من 10 دول عربية ضمن وفود الدول العربية المشاركة في ملتقى الشارقة للأطفال العرب، حيث ستتناول دور تكنولوجيا المعلومات في التعليم والتعلم والاطلاع على أبرز المزايا والإيجابيات لاستخدام التكنولوجيا في التعليم الذاتي وكيفية تنقل الأطفال إلى عوالم أخرى من خلال الواقع الافتراضي والاعتماد على أنفسهم في الحصول على المعلومات.

وقالت عائشة علي الكعبي، مدير أطفال الشارقة بالوكالة، رئيسة اللجنة العليا المنظمة للملتقى: "لقد حرصنا على أن يشارك أطفال الملتقى في جلسة مجلس شورى أطفال الشارقة لسببين أساسيين، أولهما هو ترجمة إيماننا بقدرات الأطفال وحرصنا على تلبية احتياجاتهم ودعمنا لهم وسعينا لإشراكهم في الحياة النيابية، وثانيهما هو تعريفهم بريادة الدولة في تبني تكنولوجيا المعلومات لتطوير المنظومة التعليمية وبناء جيل متمكن من المعارف والعلوم الحديثة.."

وأضافت: "إن دولة الإمارات، وفي ظل القيادة الرشيدة، تسعى إلى الريادة في كل المجالات، وتعمل على أن تكون نموذجاً يحتذى به في العالم. ونحن في إمارة الشارقة وبفضل مبادرات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، نقدم نموذجاً مثالياً في احتضان قضايا الأطفال وصقل مواهبهم وتقديم منابر متنوعة ليعبروا من خلالها عن أفكارهم ويشاركوا في صناعة المستقبل. "

ويعتبر مجلس شورى أطفال الشارقة إحدى مبادرات أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين والتي تهدف إلى توعية الأطفال المشاركين بالحياة النيابية في الدولة، تحقيقاً لرؤية الإمارة في صنع قادة المستقبل من خلال تثقيفهم وإشراكهم في العملية التشريعية، وترسيخ مبادئ السلوك القائم على احترام آراء وحريات الآخرين، والمبادئ الإسلامية والقيم الرفيعة كمبدأ الإيثار وتقديم المصلحة العامة.

يذكر أن ملتقى الشارقة للأطفال العرب يقام كل عامين، ويشكل منصة حقيقية للأطفال العرب لمناقشة القضايا التي تعنيهم وتؤثر على مستقبلهم. وتحمل الدورة الثالثة عشر شعار "اسمعونا... نحن المستقبل" والذي رفعه الاطفال منذ انطلاق الدورة السابقة 2016، لتأكيد ندائهم إلى صناع القرار في العالم العربي لتوجيه خططهم المستقبلية نحو تمكين الجيل الجديد من العلوم بمعطياتها الحديثة، ومتطلّباتها العصرية ومهاراتها التقنية، المحفزة على التفكير والابتكار والإبداع.

كما يترجم الشعار تمسك الأطفال العرب بحقهم في العيش بأمان في ظل تطور تقنيات الإنتاج واستثمار الموارد الطبيعية مما يتطلب المحافظة على ديمومتها ومنع استنزافها ونضوبها.