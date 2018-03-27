"تنفيذي الشارقة" يعتمد مذكرة تفاهم "الأشغال والإمارات للأبنية"

الشارقة 24 – راشد حمدان:

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وبحث الاجتماع، بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، والمتعلقة بتطوير البنية الأساسية والمشاريع الحيوية في الإمارة، ورفع كفاءة العمل في دوائر ومؤسسات الإمارة، بما يتواكب مع النهضة التي تشهدها إمارة الشارقة في المجالات كافة.

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين دائرة الأشغال العامة، ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء.

وتهدف المذكرة إلى توطيد علاقات التعاون في البرامج والفعاليات التي تتعلق في مجال البيئة والاستدامة، والمباني الخضراء، وتسليط الضوء على ضرورة التقليل من استهلاك المياه والطاقة والتقليل من أثر الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مبادرات الاستدامة بين شبكاتها الصناعية في إمارة الشارقة، وتبادل المعرفة والممارسات في مجالات التنمية المستدامة والبنية التحتية.

واعتمد المجلس اتفاقية التعاون بين رابطة تمكين المرأة المعاقة التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وشبكة إعلام المرأة العربية في جمهورية مصر العربية، وتهدف الاتفاقية إلى دعم وتعزيز الدور المجتمعي للمرأة الإماراتية ذات الإعاقة، بكافة السبل المتاحة، ومنها النشر الإعلامي عن نشاط الرابطة في كافة الإصدارات الإعلامية للشبكة في الصحف الورقية، والمواقع الإلكترونية وكافة وسائل الإعلام المتعاونة مع الشبكة.

كما تهدف الاتفاقية إلى التنسيق والتعاون في إعداد الدراسات وتنفيذ الأنشطة، أو الأعمال التي تخدم أهداف الطرفين، وتبادل الاستشارات، إلى جانب المشاركة المتبادلة في الفعاليات والأنشطة مثل المهرجانات، والمنتديات والملتقيات، وتبادل البحوث والدراسات.

واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وما تضمنه من تعديلات على مواد وبنود مشروع القانون، ووجه المجلس أمانته العامة بإحالة مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، استكمالاً لدورته التشريعية وتوطئةً لإصداره.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على القرار الصادر من صاحب السمو حاكم الشارقة، بشأن تشكيل اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر- الشارقة 2019.

وتم خلال الجلسة عرض جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة، ومناقشة المقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.