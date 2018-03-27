"تطوير" و "فنّ" يناقشان التعاون المعرفي مع سنغافورة

الشارقة 24:

في إطار حرص المؤسسات التطويرية والمعرفية في الشارقة على تعزيز العلاقات، وتبادل الخبرات بما يدعم أسس التعاون الدولي المشترك، بحث ممثلون عن "مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات – تطوير"، ومؤسسة "فن"، في لقاء جمعهما مؤخراً، مع سعادة لو بيت تشين، القنصل العام لجمهورية سنغافورة في دبي، والإمارات الشمالية، في مقر السفارة في دبي، سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتطوير والتعلم والإبداع.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره كلّ من الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مدير مؤسسة "فنّ" المعنية في تعزيز ودعم الفنّ الإعلامي للأطفال، والناشئة بدولة الإمارات، وسعادة جاسم البلوشي، عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، التي تتبع لها مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات- تطوير، السبل المعنية بتبادل الخبرات في مجالات التعليم المستدام، وخلق فرص جديدة في وسائل الإعلام الحديثة التي تتضمن تقنيات متطورة، والحديث عن الأسس الخاصة بتعزيز القدرات الفنية للأجيال الجديدة من خلال إقامة الفعاليات، والبرامج التدريبية، وورش العمل على المستويين الوطني والدولي.

وناقش الجانبان إمكانية مساهمة القنصلية بالتعاون مع سفارة الدولة في سنغافورة في تنظيم الزيارات الخاصة بالمشاركين في برنامج الشارقة للقادة للعام 2018، الذي تنظمه (تطوير) خلال زيارته المقررة في شهر أبريل المقبل، والزيارات الخاصة التي تنوي مؤسسة فن القيام بها خلال شهر مارس الجاري.

وبحث الجانبان فرص تنسيق زيارات وفود سنغافورية للمؤسسات المهتمة في الأطفال، والناشئة، والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أبدى القنصل تشين رغبته في زيارة المجلس الاستشاري، الذي أشاد بتجربته الفريدة من نوعها، واصفاً إياه بالمنصّة المهمة للتشاور، وتطبيق مبدأ اتخاذ القرار بشفافية وسلاسة مع المجتمع.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مدير مؤسسة (فن): "تهتم المؤسسة في مدّ جسور التعاون مع الدول صاحبة التجارب المتقدمة والمتطورة على صعيد الاهتمام بالأجيال الجديدة، والارتقاء بقدراتها وتحفيزها على الابتكار والابداع، ومما لا شك فيه أن سنغافورة واحدة من الدول الاسيوية التي استثمرت في الإنسان وسعت بشكل واضح طوال سنوات طويلة للاهتمام والنهوض بالأجيال الجديدة خدمةً لحاضر ومستقبل البلاد".

وأضافت مدير مؤسسة (فن): "هدفت الزيارة إلى تثبيت مبدأ الشراكة والتعاون مع الجانب السنغافوري والاطلاع على تجاربهم في مجال رعاية الإبداع، حيث تعرّفنا خلال الزيارة على التجارب الرائدة في مجالات التعليم، والثقافة، كما حرصنا على إطلاع القنصل السنغافوري على أهم الخطط والبرامج التي تنفذها مؤسسة (فن) على مدار العام بما يهدف إلى تعزيز الأساسات الفنية في نفوس الأطفال والناشئة، ومدى فاعلية الزيارات الخارجية التي نعتزم القيام بها لدولة سنغافورة الصديقة بما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف بين كلا الجانبين".

وبدوره قال سعادة جاسم البلوشي، عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبدعين:" سعينا من خلال زيارتنا للقنصلية السنغافورية واللقاء بسعادة القنصل إلى التعريف بأهم البرامج والخطط التي تقودها (تطوير) والهادفة في مضمونها إلى النهوض بالطاقات الشبابية الوطنية، وتعزيز حضورها عبر تزويدها بالمعارف والمهارات الشخصية والمهنية التي تثري معارفهم بما يخدم مستقبل الدولة، من خلال تقديم التوجيه والتدريب المستمر، الذي يتحقق من خلال تطبيق أحدث التجارب التعليمية المستدامة، والتي تعد واحدة من الأساسات الضرورية لمواكبة التغيرات المتسارعة التي تطرأ على واقع الأعمال في شتى القطاعات".

وأضاف البلوشي:" تصدّرت سنغافورة مؤخراً مؤشر بيزا (PISA) أحد الاختبارات الدولية المعنية بتقييم مستويات التعليم حول العالم، الذي شاركت فيه دولة الإمارات إلى جانب 70 دولة على مستوى العالم، ما يشير إلى أنها واحدة من الدول التي تمتلك أفضل أنظمة التعليم في العالم والذي كان محور حديثنا خلال الجلسة، ما يجعلنا نحرص على مدّ جسور التعاون معها، كما قدمنا للجانب السنغافوري شرحاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في إعادة تنظيم منتدى الشارقة للتطوير ليصبح مؤسسة، بما يدل على نظرة شمولية ثاقبة تسعى إلى تدعيم شباب اليوم بالمزيد من الخبرات والمهارات بما يسهم في توسيع نطاق تأثيرهم المهني والاجتماعي خدمة لمستقبل الوطن على جميع الأصعدة".

وأكد البلوشي على أن أحد محاور رؤية صاحب السمو في إعادة تنظيم مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات يصب في مصلحة تقديم أفضل فرص التدريب المتاحة عربياً وعالمياً للشباب بما يتعلق بمجالات التعلم والتطوير على الصعيدين المهني والشخصي، لافتاً خلال اللقاء إلى أن إمارة الشارقة قطعت شوطاً متقدماً في الاستفادة من مجالات التعليم المبتكر والمستدام ما وصفه بأدوات القرن الحادي والعشرين التعليمية.

يشار إلى أن مؤسسة "فن" - للفن الإعلامي للأطفال والناشئة – رسّخت منذ انطلاقها في العام 2012 بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، جملة من المفاهيم الأساسية على صعيد الاعتناء بالأجيال الجديدة وتحفيز قدراتهم وتوجيهها نحو الاختيار الأمثل للأدوات التي تمكّنهم من التعبير عن دواخل بالشكل السليم والأمثل.

يُذكر أن الشارقة لتطوير القدرات تأسست في العام 2005، تحت مظلة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، التي ترأسها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، حيث تضم أكثر من 800 عضو من الشباب الذين يسهمون بتحقيق أهدافها من خلال أفكارهم، ورؤاهم، ومقترحاتهم، فضلاً عن أنشطتهم، ومبادراتهم، وعملهم التطوعي، ونجح "برنامج الشارقة للقادة" الذي أطلقته بتخريج 380 شاباً قيادياً من المواطنين الإماراتيين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً.