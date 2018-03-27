"البلدي" و"شباب البطائح" يرفعان الشكر لحاكم الشارقة

الشارقة 24:



استقبل سعادة محمد عبد الله بن حليس رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، وبحضور سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح وسعادة عِوَض مصبح الكتبي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة بطي خلفان مبارك بن سرود الكتبي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وسعادة عبد الله سالم المسافري عضو المجلس البلدي، وفد أعيان وشباب منطقة البطائح بمقر إدارة سعادة المتعاملين في بلدية البطائح في لقاء مفتوح للاستماع إلى مقترحات وآراء الشباب، في خطوة تعكس تفعيل المجلس البلدي للاستراتيجية الجديدة الرامية إلى فتح قنوات اتصال جديدة مع المجتمع، واستمع الحضور إلى مقترحات الوفد لتطوير منطقه البطائح، والتي تم تسجيلها عبر لجنة متخصصة من لجان المجلس البلدي لمتابعة تنفيذها.



رفع رئيس المجلس البلدي والحضور أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ثم استعرض سعادة محمد عبد الله بن حليس رئيس المجلس البلدي الخطوات التنفيذية لإدارة سعادة المتعاملين، وأوضح أنه من خلال مركز الخدمة الشامل سوف يتم تقديم معاملات منح الأراضي السكنية والصناعية والتجارية عبر نظام إلكتروني، بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة، ومن ثم يقوم المجلس البلدي وعبر إحدى لجانه المتخصصة بمتابعة طلبات الأهالي لحين تنفيذها وموافاتهم عبر نظام المرسلات الإلكترونية بكل جديد يطرأ على معاملاتهم.

كما صرح سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح أن البلدية ستقدم كل الدعم والتعاون للمجلس البلدي ولجانه المتخصصة بتوفير الخدمات واحتياجات المواطنين بالطريقة التي تنال رضاهم، مثل الدفان والتسوية والخدمات البيئية وخدمات الصرف الصحي وغيرها.



كما أوضح بن حليس أن المجلس البلدي وبالتعاون مع بلدية البطائح سوف يقومان بتنفيذ المبادرات الإنسانية والمجتمعية لأهالي منطقة البطائح خلال الفترة القادمة، كما أعلن عن تنظيم بطولة رياضية خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع نادي البطائح الثقافي الرياضي.

كما أشاد عبد الله محمد خادم الكتبي بهذا اللقاء مقترحاً دوريه انعقاد مثل هذه اللقاءات التي تهدف إلى خدمة أهالي منطقة البطائح.