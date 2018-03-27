"الوقاية والسلامة" تنظم ورشة عمل لتأمين المصاعد

الشارقة 24:

في إطار حرص هيئة الوقاية والسلامة على الأرواح والمنشآت، نظمت الهيئة ورشة عمل بعنوان "صيانة المصاعد الكهربائية" لـ 80 مسؤول عن أمن وسلامة المصاعد، وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث تأتي الورشة للتوعية بمتطلبات السلامة الخاصة بتركيب وصيانة المصاعد، ومعرفة القوانين والتشريعات الخاصة بها لضمان جودة المصاعد وحماية مستخدميها.

وتطرقت الورشة إلى معلومات هامة حول أهمية الصيانة المتمثلة بحماية الأفراد والعمال والحفاظ على سلامتهم، وتقليل الخسائر المالية للمالك والمستخدم، من خلال زيادة العمر الافتراضي للمصاعد، ورفع جودة الخدمة المقدمة.

وقال الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الوقاية والسلامة، إن الورشة التدريبية جاءت لاطلاع أصحاب العقارات بأهمية وضرورة الالتزام بالفحوصات الدورية وصيانة المصاعد للتأكد من سلامتها وتفادياً لأي حوادث، وعلى صعيد آخر يتم تثقيف الأفراد بكيفية التعامل مع حالات طوارئ المصاعد الكهربائية، حيث تهدف الهيئة للمساهمة في الحد من حوادث المصاعد ضمن خططها المستقبلية بالوصول لمجتمع آمن خال من المخاطر، لينعم الأفراد ببيئة آمنة.

وأوضح المهندس قيس أبو عصبة، أن الورشة اشتملت على تقديم تعريفات خاصة بالصيانة بشكل عام والمصاعد بشكل خاص، ومناقشة أسباب حوادث المصاعد وكيفية الحد منها، بالإضافة لأنواع الصيانة المتمثلة بالصيانة الدورية والوقائية والطارئة، حيث أن أهمية الصيانة تكمن في المحافظة على الحالة الجيدة للأجهزة ومكوناتها، لضمان عملها بشكل سليم دون وقوع إصابات، وأهمية الحملات التفتيشية التي تسهم في الحد من الأضرار التي قد تنجم عند إجراء الصيانة.