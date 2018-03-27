"اجتماعية الشارقة" تنظم ندوة حول قانون "وديمة"

الشارقة 24:



ضمن اهتمام مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة بقضايا حقوق الطفل؛ نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة ندوة تعريفية حول قانون حماية الطفل "وديمة" لموظفي المستشفى بهدف تعريف المختصين والمعنيين في مجال حماية الأطفال بما ورد في قانون "وديمة"، وأبرز المستجدات حول قضايا حقوق الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عقدت الندوة في قاعة الاجتماعات التابعة للمستشفى.



وركزت الندوة على استعراض أهم ما ورد في قانون وديمة حول حماية الطفل وحقوقه للمعنيين من الموظفين بالمستشفى وبفئاتهم المختلفة، بحضور الدكتورة صفية سيف الخاجة مدير عام المستشفى، والأستاذة منى الحواي المدير الإداري للمستشفى وعدداً من رؤساء الأقسام من الإداريين والأطباء والفنيين والتمريض.



وألقت الندوة سعادة المقدم الدكتورة زبيدة جاسم من كلية الشرطة التابع لوزارة الداخلية؛ ركزت فيها على تعريف المعنيين في مجال الطفولة بالجوانب القانونية لحماية الطفل، حيث تطرقت الندوة إلى أهمية الحماية في مرحلة الطفولة وآليات حماية الطفل وحماية حقوقه، بالإضافة إلى المعايير ذات العلاقة بحماية الطفل، كما تطرقت إلى أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة"، وكذلك الأسباب التي أدت إلى إصدار قانون "وديمة" إلى جانب مناقشة واقع تشريعات حماية الطفل قبل صدور تشريعات "وديمة"، واختتمت الندوة باستعراض جهود دولة الإمارات العربية المتحد في مجال حقوق الإنسان.



وفي تصريح لها، ذكرت سعادة الدكتورة صفية سيف الخاجة المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال؛ أن هذه الندوة التي عُقدت في المستشفى هدفت إلى تعريف المعنيين في حماية الطفل بالجوانب القانونية والتعامل السليم لحماية الطفل قانونياً، وتزويدهم بأفضل الممارسات والمفاهيم القانونية التي وردت ضمن قانون "وديمة"، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة؛ حفظه الله ورعاه.



وأوضحت المدير التنفيذي للمستشفى؛ أنه هذه الندوة تسهم في تحقيق الوعي القانوني والثقافي لمختلف المعنيين لدينا فيما يخص حماية الطفل، كما أنه يُمكّن كوادرنا البشرية وبحكم علاقتنا المباشرة بالأطفال كمرضى رئيسيين، من التعامل مع حالات الأطفال بشكل سليم وفق القوانين والتشريعات السارية بالدولة خاصة مع احتمالية استقبالنا لحالات تتعرض لمختلف أنواع الاعتداءات وبالتالي التعامل معها بالطرق السليمة والقانونية.



وأكدت الخاجة؛ أن مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة؛ يحرص وعلى نحو دائم ومخطط لتطوير كوادره البشرية من خلال تنمية إمكانياتهم وتحسين مهاراتهم خاصةً في مجال حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، مثمنة جهود دائرة الخدمات الاجتماعية في تنظيم الندوة وتنسيقها مع وزارة الداخلية، ونأمل أن يكون هناك المزيد من عقد مثل هذا الندوات التي تنعكس إيجاباً على مختلف أفراد المجتمع.



ومن جانبها، ثمنت أمينة الرفاعي مدير مركز حماية الطفل بدائرة الخدمات الاجتماعية؛ حرص دور إدارة المستشفى البناء، معربة عن شكرها للإدارة العليا بالمستشفى وفريق العمل على الجهود في إنجاح هذه الندوة التي ترمي إلى تعريف المعنيين بالجوانب القانونية لحماية الطفل، مشيدة بالتعاون اللامحدود بين دائرة الخدمات الاجتماعية والمستشفى في مختلف المجالات التي تعني بالطفولة.



وأعربت الرفاعي؛ عن شكرها لوزارة الداخلية، على تعاونها في تقديم هذه الندوة القانونية، مثمنةً جهود سعادة المقدم الدكتورة زبيدة جاسم؛ خلال هذه الندوة.