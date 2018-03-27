الأمن الشامل... محور "الاستدامة الاقتصادية" بالشارقة

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أهمية تضافر جهود المؤسسة الأمنية ومؤسسات القطاعين العام والخاص والعمل من أجل بناء الأمن الشامل بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وفي مقدمته أمن القطاعات والمنشآت الاقتصادية والمؤسسات التجارية والصناعية والمؤسسات المالية والمصرفية، إضافة إلى رفع كفاءة ونوعية الخدمات الأمنية المقدمة من أجهزة وزارة الداخلية أو من خلال دعم جهودنا لتحقيق الأمن الذاتي الوقائي وتعزيز تدابير السلامة المدنية في المنشآت والمرافق الاقتصادية والتجارية والصناعية.

جاء ذلك خلال أعمال ملتقى الاستدامة الاقتصادية 2018 الذي نظمته منطقة الشارقة الأمنية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الإثنين، بمقر الغرفة، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة عبد الله بن سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية والتنافسية والإحصاء ومدراء الإدارات وكبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة الشارقة وإدارات منطقة الشارقة الأمنية والعديد من مدراء الدوائر الحكومية بالإمارة ونخبة من كبار رجال وسيدات الأعمال في الدولة وممثلي الفعاليات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

واستعرض الملتقى من خلال عرض فيلم تسجيلي أبرز الإنجازات التي تحققت على مستوى منطقة الشارقة الأمنية في مجال الارتقاء بالخدمات الشرطية والأمنية والتسهيلات المقدمة لقطاع الأعمال من قبل وزارة الداخلية وأجهزتها من منطلق حرصها على دعم قطاع الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار في الدولة من خلال مواكبة التطور الذي تشهده الدولة في كافة المجالات وتطور مجالات التنمية في إمارة الشارقة وأثرها العميق في النهضة الاقتصادية.

ووجه اللواء سيف الزري الشامسي في كلمته شكره وتقديره لغرفة تجارة وصناعة الشارقة على استضافتهم لأعمال هذا الملتقى ودعمهم المستمر لجهود شرطة الشارقة في تعزيز الأمن والاستقرار باعتباره قاعدة أساسية للتنمية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ أسس التعاون والتكامل الذي يشكل أهم مرتكزات التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة في الوطن.

واستعرض المقدم عبد الله سيف الذباحي نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة الشارقة ملامح الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية وأهم الإنجازات التي حققتها في مجالات تعزيز الأمن والأمان والمجال المروري ومجال السلامة المدنية إلى جانب أهم الإنجازات نحو المجتمع، مشيراً إلى التراجع الملحوظ في أعداد الحرائق والحوادث المرورية والجرائم المقلقة في الإمارة.

وأكد الذباحي أن الملتقى يهدف الى عرض الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية حيث يرتكز القطاع الأمني على جانب الابتكار وهي منصة متاحة لجميع فئات المجتمع بمختلف فئاته، مشيراً إلى أن مسؤولية الأمن لا تقتصر فقط على كاهل رجال الشرطة وإنما هي مسؤولية مجتمعية مما دعا إلى فتح حوار مباشر مع فئة مهمة من فئات المجتمع وهي فئة رجال الأعمال.

وأشار إلى أن منطقة الشارقة الأمنية تحرص من خلال هذا الملتقى على التشاور المستمر مع رجال الأعمال حول كيفية الارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة لهم حيث أنه لا يمكن للمنظومة الأمنية أن تعمل بمعزل عن القطاع الخاص والقطاعات الأخرى، مؤكداً أهمية عرض التحديات والفرص لتطويرها في عقيدة تكاملية مع الشركاء.

وتم خلال الملتقى عرض مؤشرات الأجندة الوطنية لعام 2017 ونتائج مؤشرات المحور الأمني وقطاعات خدمات القيادة ومبادرات خدمات السبع نجوم.

من جانبه، قال سعادة عبد الله بن سلطان العويس "نحرص على أن يكون هذا الملتقى حلقة الوصل بين الأجهزة الأمنية والشرطية والقطاع الخاص"، مشيراً إلى أنه انطلاقا من رؤية دولة الإمارات بأن تكون من أفضل دول العالم في مجال الأمن والسلامة فإننا نؤكد أهمية تواصل القطاع العام والخاص ومؤسسات الشرطة في دعم قطاعات التنمية والاستدامة والاستمرارية لتحقيق نمو وازدهار الدولة، وبدون الأمن سينعدم الاقتصاد والاستقرار.

وشهد الملتقى عقد جلسة حوار مفتوح جمعت اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة والعقيد أحمد عبد الرحمن النومان ممثل الهيئة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والعقيد سامي النقبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، شارك فيها الحضور من رجال وسيدات الأعمال بالنقاش حول مختلف الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الملتقى وطرحوا العديد من الاستفسارات على قادة الأجهزة والإدارات الشرطية والأمنية المشاركين بأعماله.

واختتم الملتقى أعماله باعتماد مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تسهم في تعزيز الاستقرار الأمني والحد من المخاطر المحتملة في القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية وتهيئة بيئة الأعمال من منطلق أن الأمن يشكل ركيزة أساسية للنمو والازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة.