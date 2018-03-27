سلطان بن أحمد: "المنتدى" يزخر بجلسات وورش عمل مميزة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

ناقشت ورشة أساسيات تشكيل السمعة التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الإثنين، أهمية سمعة الدولة أو المدينة في ظل التقدم الاقتصادي والاجتماعي، كما طرحت أمثلة من العناصر التي تساعد على بناء سمعة قوية للدولة أو المدينة، إضافة إلى مناقشة عدد من الدراسات حول الاستراتيجيات المجدية وغير المجدية في بناء سمعة الدولة أو المدينة.

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن ورشة أساسيات تشكيل السمعة من ضمن الورش والجلسات المقامة في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في نسخته السابعة.

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: نتمنى من الجميع الحضور للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي والاستفادة من الورش والجلسات المقامة، وكذلك الاستفادة من الخبرات الكبيرة المشاركة في فعاليات المنتدى.