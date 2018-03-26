ولي عهد الشارقة يشهد تخريج الدفعة الـ 18 في "أكاديمية العلوم الشرطية"

الشارقة 24 - راشد حمدان:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية، مساء الإثنين، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، حفل تخريج الدفعة الـ 18 من الطلبة الضباط خريجي أكاديمية العلوم الشرطية والذي أقيم بمقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية بالشارقة.

حضر حفل التخريج الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، والعميد الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، وعدد من أعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري بإمارة الشارقة، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، ووفود من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وممثلي الهيئات والمؤسسات العلمية والجامعات والكليات الشرطية والعسكرية في دولة الإمارات وأهالي الطلبة الضباط الخريجين.

بدأت مجريات الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم تلاها الطالب ضابط سيد محمد شريف.

بعدها ألقى العقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة كلمة استهلها بعبارة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه "الرجال هي التي تصنع المصانع.. الرجال هي التي تصنع سعادتها.. الرجال هي التي تصنع حياتها.. الرجال هي التي تصنع حاضرها ومستقبلها".

وأضاف: إن هذه الكلمات حفرت في صدورنا بماء الذهب من باني النهضة – المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والتي سار على نهجها إخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وقد توافقت هذه الكلمات وأكد عليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بفكر يدعم العلم والمعرفة والثقافة لتحقيق التنمية الشاملة، حيث قال: "إن بناء المستقبل مرهون ببناء الإنسان حيث أصبحت القوى البشرية تشكل أهم العوامل المؤثرة في تقدم الدول وتطورها، وبناء الإنسان هو حجر الأساس في التنمية"، وها نحن نترجم هذا النهج وهذه الكلمات إلى الواقع من خلال مخرجات مذهلة من الكوادر البشرية المتخصصة في العلوم الشرطية بما تحتويه من علوم إدارية، وقانونية، واجتماعية، هذا بالإضافة إلى المهارات والتأهيل البدني القادر على مواجهة التحديات كالرماية، والسباحة والمداهمات، والدفاع عن النفس لضمان تقديم خدمات أمنية راقية بشكل مبدع وعادل يضمن حماية الأرواح والحقوق، والأموال، والممتلكات.

وتابع العقيد العثمني: لقد تمكنت الأكاديمية بحمد الله وتوفيقه، من إنجاز عدد من المبادرات والمشاريع ذات الطابع التعليمي والأمني، وذلك بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الأكاديمية، وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس الأكاديمية، وإخوانه أعضاء مجلس الأكاديمية حيث أقف أمامكم من على هذا المنبر لأعلن عن إنجاز غير مسبوق حققته الأكاديمية بحصولها كأول مؤسسة تعليمية أمنية على مستوى الدولة على اعتماد برنامج البكالوريوس التطبيقي في العلوم الشرطية من الهيئة الوطنية للمؤهلات، ليحصل خريج الأكاديمية على شهادتين عند التخرج، الشهادة الأولى بكالوريوس علوم الشرطة المعتمدة من وزارة التعليم العالي، والشهادة الثانية بكالوريوس تطبيقي معتمد من الهيئة الوطنية للمؤهلات، لنضمن مخرجات تربط الجانب النظري الأكاديمي بالجانب المهني التطبيقي لرفع مستوى المعارف و المهارات والكفاءات تلبية لاحتياجات القيادة العامة لشرطة الشارقة والأمن بشكل عام، وتعتبر الأكاديمية هي الجهة التعليمية الرائدة والمطورة لهذا البرنامج بالدولة، كما حصلت الأكاديمية على: شهادة نظام إدارة الجودة المتكامل بإصدارتها الأخيرة المحدثة، والتي تحمل مواصفات الجودة، ومواصفات البيئة، ومواصفات الصحة والسلامة المهنية – كأول مؤسسة تعليمية شرطية تحصل على هذه المواصفة العالمية من المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، ولمدة ثلاث سنوات قادمة، هذا وقد حصل 12 دارساً على درجة الماجستير في علوم الشرطة تخصص إدارة الشرطة والبحث الجنائي، كما أطلقت جائزة أكاديمية العلوم الشرطية للبحث العلمي بدورتها الأولى، وقد تم تتويج الأكاديمية بكأس التفوق العام في البطولة الثامنة للفعاليات الرياضية للكليات والمعاهد ورياضات الدفاع عن النفس على مستوى وزارة الداخلية، حيث حصلت على المراكز الأولى في الرماية والكاراتيه والجوجيتسو والتايكواندو.

وتوجه العقيد العثمني في ختام كلمته للخريجين قائلاً: نحن اليوم نهنئكم، ونفخر بكم، ونثق بأنكم سوف تضيفون بإخلاص عطائكم صفحة ناصعة، وقوة جديدة تدعم جهاز الأمن، ولكن اعلموا أنكم في اختبار أمام الله عز وجل ومع أنفسكم لإثبات جدارتكم وتميزكم، فاجعلوا من ضميركم حارساً ورقيباً عليكم، ومن الطاعة والانتظام وإنكار الذات دستوراً لحياتكم، واجتهدوا في أداء واجبكم، وتواضعوا في تعاملكم، وإياكم والظلم، ولا تأخذكم في الحق لومة لائم. وفقكم الخالق عز وجل لما أنتم مقدمون عليه، وهيأ لكم من أمركم رشداً.

وبدأ بعدها العرض العسكري، حيث قدّم الطلبة تشكيلات عسكرية ميدانية متميزة، ترافقت مع المؤثرات الصوتية والإيقاعات الموسيقية بالتزامن مع عرض بالسلاح على شاشة ضخمة توسطت ميدان التخريج حيث لاقى العرض رضا واستحسان الجمهور الذي صفق له طويلاً. كما قدّمت الدفعة 18 عرضاً خاصاً بها جسّد خلاصة ما تلقته من تدريبات عملية طيلة هذه السنوات كما شكلوا بأجسادهم كلمة زايد.

بعدها تفضل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة يرافقه العقيد الدكتور محمد العثمني مدير عام الأكاديمية والمقدم حميد المشرخ مدير إدارة التدريب بتكريم أوائل الدفعة الـ 18 من الطلبة الضباط في التخصصات العلمية والعملية.

وبعد تكريم المتفوقين جرت مراسم تسليم العلم، حيث قام طلبة الدفعة الـ 18 بتسليم علم الأكاديمية إلى الدفعة الـ 19، بعدها أدى الخريجون القسم تأكيداً لولائهم واحترامهم للدولة وقيادتها والتزامهم بالقانون.

وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي يسلط الضوء على المسيرة الحافلة والإنجازات التي حققتها الأكاديمية في الفترة السابقة والتي انعكست – بحسب الفيلم - طمأنينة في بيوتنا، وأماناً في طرقاتنا، وسهراً على حماية أرواحنا وممتلكاتنا.

بعد ذلك تفضل سمو ولي عهد الشارقة رئيس مجلس الأكاديمية يرافقه مدير عام الأكاديمية بتسليم الشهادات لخريجي الدفعة الأولى من طلبة الدراسات العليا (الماجستير) في تخصصات إدارة الشرطة والبحث الجنائي، كما قام بتسليم الشهادات لمنتسبي الدفعة الـ 18 من طلبة البكالوريوس في علوم الشرطة.

وتبادل سموه الدروع التذكارية بهذه المناسبة مع ضيوف الحفل من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة.

كما تلقى سمو ولي عهد الشارقة هدية تذكارية من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة وهي عبارة عن درع تذكاري يحمل اسم (زايد الخير / سلطان الخير).

واختتمت فعاليات حفل التخريج بالتقاط الصور التذكارية لسمو ولي العهد رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة مع خريجي الدفعة 18 وأعضاء مجلس إدارة الأكاديمية، وخلالها توجه سموه بالتهنئة للخريجين متمنياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية المقبلة حاثاً إياهم على بذل الغالي والنفيس من أجل خدمة الوطن.

وأعلن العقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية خلال حفل التخريج عن إطلاق الأكاديمية لبرنامج البكالوريوس التطبيقي في العلوم الشرطية والحصول على الاعتماد للبرنامج من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات، لتكون النواة الأولى من برامج عديدة تسهم في بناء القدرات والمهارات للضباط.

وتتمثل القيمة الحقيقية لهذه الدرجة العلمية في أنها تعكس استجابة الأكاديمية لحاجة القيادة العامة لشرطة الشارقة في تمتع خريجي الأكاديمية بالمهارات والمعارف والكفاءات المهنية لأداء عملهم وفق المواصفات والمعايير الدولية لأداء هذه المهنة.

وهي تمثل أيضا خطوة واسعة تدعم البرنامج الأكاديمي ليحصل الخريج على درجة بكالوريوس في العلوم الشرطية وفق معايير هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي وكذلك درجة البكالوريوس التطبيقي للعلوم الشرطية وفق المعايير العالمية للهيئة الوطنية للمؤهلات، لتصبح أكاديمية العلوم الشرطية هي الأولى التي تمنح خريجيها درجتين وفق معايير الدولة أحدهما بطابع أكاديمي والآخر بطابع مهني وطني.