"الشارقة للخدمات الإنسانية" تنظم مؤتمراً لتعليم العربية لـ "الصم"

الشارقة 24:



يسلط المؤتمر العلمي لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية - الذي تنظمه هذا العام تحت شعار "5% ضمن نطاق التردد"، يومي 17 و18 أبريل المقبل، الضوء على الأشخاص الصم وقضاياهم انطلاقاً من ريادة المدينة في هذا المجال، واستكمالاً للإنجازات التي حققتها في تعليمهم، وتطوير قدراتهم ومواهبهم، وفق أفضل الممارسات العالمية منذ تأسيس مدرسة الأمل للصم، عام 1979 وهو نفس العام الذي تأسست المدينة فيه.



وأكد سامي جميل مترجم وخبير لغة الإشارة، مؤسس جمعية أصداء في مدينة الإسكندرية المصرية، بهذه المناسبة، أهمية تدريس اللغة العربية للأشخاص الصم بلغة الإشارة، حيث يتم التواصل باللغة العربية من خلال الصورة المنطوقة والصورة المكتوبة، وتمثل الصورة المنطوقة أصل اللغة العربية فهى لغة سماعية.