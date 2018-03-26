حصة بوحميد تقرأ للأطفال في مستشفى القاسمي

الشارقة 24:



زارت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع مستشفى القاسمي للنساء والأطفال بالشارقة، حيث قرأت للأطفال المرضى قصصاً تتناسب مع مرحلتهم العمرية، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الوطنية التطوعية "اقرأ لي"، التي أطلقتها الوزارة بمناسبة شهر القراءة، بمشاركة عدد من الوزارات والجهات الحكومية المحلية والخاصة.



ورافق معالي بوحميد في زيارتها، كل من سعادة حسين الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في وزارة الصحة، ومحمد عبد الله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية، ود. كلثوم محمد البلوشي مدير إدارة المستشفيات، مع ممثلي مؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي، ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة .



من جهته أثنى سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في وزارة الصحة، على زيارة معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، لمستشفى القاسمي وتقديم فقرة قرائية للأطفال المرضى، كأول متطوعة للقراءة ضمن أنشطة اللجنة المشتركة للمبادرة الوطنية "اقرأ لي"، وذلك في إطار تضافر الجهود لإنجاح شهر القراءة وإضفاء زخم إيجابي، بما يلبي مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للقراءة.