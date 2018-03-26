م. فوزية القاضي: استحداث آليات عمل جديدة بسوق السمك بخورفكان

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



كشفت المهندسة فوزية راشد القاضي، مدير بلدية مدينة خورفكان، عن إنجاز قسم الصحة العامة بالبلدية، لجملة من الآليات التطويرية للعمل بسوق السمك في المدينة.



صرحت القاضي بأن الآليات المستحدثة من قبل شعبة الخدمات البيطرية، تهدف إلى مواكبة أحدث السبل المعمول بها في مثل هذه الأسواق، إعمالاً وتدعيماً للمعايير الصحية وفق المواصفات العالمية.



وتفصيلاً قامت فرق العمل بقسم الصحة العامة، بتطوير مكان تقطيع وتنظيف الأسماك في سوق السمك، وتوفير مغاسل وأجهزة تعقيم حديثة للسكاكين المستخدمة في التقطيع.



كما تم استبدال أدوات تنظيف وتقشير الأسماك القديمة والتقليدية، بأدوات حديثة مصنوعة من مادة "الاستانلس ستيل"، ضمن مواصفات عالمية صحية مقاومة للصدأ، لضمان صلاحية الأسماك للاستخدام الآدمي، وخلوها من التلوث، وقام قسم الصحة العامة بترميم دكك التقطيع، لتسهيل العمل، وترقيمها بما يضمن لكل محل دكته الخاصة.



وأوضحت مدير بلدية مدينة خورفكان، أن مثل هذه الآليات من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة الفرد والمجتمع، من انتشار الأمراض والأوبئة، لافتة إلى تعميم وإلزام مختلف منافذ البيع بالسوق باستخدام الأدوات الجديدة.