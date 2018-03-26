حاكم الشارقة يوقع مذكرة لإنشاء "الأكاديمية العربية للعلوم" بخورفكان

حاكم الشارقة خلال توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بخورفكان



















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الشارقة 24 – الشفيع عمر:



أبرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الإثنين، مذكرة تفاهم بين حكومة الشارقة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التابعة لجامعة الدول العربية، ومقرها في جمهورية مصر العربية، لإنشاء فرع للأكاديمية في مدينة خورفكان، بإمارة الشارقة، وقع المذكرة عن الأكاديمية العربية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل، رئيس الأكاديمية، وذلك في مقر أكاديمية الشارقة للبحوث.



وشاهد سموه، والحضور عدداً من العروض المرئية تناولت الكليات والتخصصات والأنشطة العملية والتطبيقية التي تضمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والحياة الطلابية فيها والفعاليات الثقافية والرياضية والملتقيات العالمية، والمنشآت والمرافق الحديثة التي تضمها، باعتبارها إحدى منظمات جامعة الدول العربية، وأول جامعة متخصصة في النقل البحري في منطقة الشرق الأوسط.



وستعمل الأكاديمية الجديدة في إمارة الشارقة، في خططها المستقبلية، على تخريج طلبة متخصصين في مختلف علوم وتكنولوجيا النقل البحري، ولوجستيات النقل البحري الدولي، والقانون البحري الدولي، مما سيعمل على توفير دراسات نوعية متخصصة حديثة، ورفد سوق العمل بمتخصصين في كافة مجالات العمل البحري.



وتنصّ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على بناء واستدامة علاقة تعاون بين الطرفين، وتحقيق أهداف إيجابية مشتركة، من خلال وضع الأطر الرئيسية للعمل المشترك، لإيجاد سبل التعاون الحالية والمستقبلية في مختلف المجالات والأنشطة، والاستفادة من الخبرات التراكمية لدى الطرفين، وتبادل الدراسات والبحوث الرامية إلى تجويد العمل المؤسسي، بما يتضمن تسخير جهود العمل المشترك وتحقيق رؤية وأهداف كل طرف، في إطار الخطة الاستراتيجية الموضوعة لكل منهما، والإسهام في دعم مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي في منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص، وفي المنطقة العربية بشكل عام، بالإضافة إلى تطوير آليات لتنفيذ نظام متكامل للتواصل بين الطرفين، بهدف تبادل المعرفة والخبرات العملية، والدراسات والبحوث المتخصصة لغايات دعم ومساندة جهود التحديث والتطوير المؤسسي لدى كلا الطرفين، وتنمية المهارات الإبداعية، وتحفيز الابتكار، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة الطرفين.



كما تنصّ مذكرة التفاهم على أن تتضمن مجالات التعاون والتنسيق بين الطرفين، الموضوعات الإدارية والفنية ذات الاهتمام المشترك والتي تشمل: التعليم العالي والبحث العلمي، والبحوث والدراسات المتخصصة، وتبادل الخبرات العملية، وأفضل الممارسات، وبرامج تنمية وتدريب الموارد البشرية، والتنظيم المؤسسي قانونياً وإدارياً ومالياً، والتنظيم، والمشاركة، في المؤتمرات والمعارض، والندوات العلمية، والدورات التدريبية، وورش العمل المتعلقة بموضوعات المذكرة، وغيرها من الفعاليات، إلى جانب تعزيز شراكة كل طرف، مع الشركاء الاستراتيجيين للطرف الآخر، وأية مجالات أو أنشطة أخرى تساهم في تحقيق الأهداف المنشودة للطرفين.



وأثنى الدكتور إسماعيل عبد الغفار على الجهود الكبيرة والاهتمام اللا محدود لصاحب السمو حاكم الشارقة، بالعلم والتعليم، وحرص سموه على دعم الشارقة بالصروح العلمية المتنوعة، التي جعلت من الشارقة إمارة العلم والمعرفة.



وأشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إلى التعاون مع حكومة الشارقة، مؤكداً أن ذلك فخرٌ كبير للأكاديمية التي تطمح إلى أن تقدم تجربة علمية أكاديمية متخصصة في الإمارة، تضاف إلى المؤسسات التعليمية المتميزة التي تضمها.



وتعتبر الأكاديمية الجديدة في خورفكان إضافة نوعية كبيرة للتعليم العالي المتخصص في النقل البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة الشارقة بوجه خاص، والتي تتوفر بها بيئة علمية أكاديمية متكاملة، تتمثل في عدد من الجامعات والكليات والأكاديميات في المدينة الجامعية، وفروع جامعة الشارقة في مدن الإمارة المختلفة.



وتفضل سموه بتسلم درع تذكارية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، قدمها الدكتور إسماعيل عبد الغفار، كما أهدى سموه بعضاً من إصداراته الخاصة إلى مكتبة الأكاديمية.



حضر التوقيع، سعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتور عمرو عبد الحميد مدير أكاديمية الشارقة للبحوث، والدكتور إسماعيل تاج والدكتور هشام عفيفي المستشارين بالأكاديمية، ود. مفيد السامرائي مستشار أول بأكاديمية الشارقة للبحوث، وعدد من الأكاديميين والباحثين.