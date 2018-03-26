"البيئة والمحميات الطبيعية" بالشارقة تنظم "ربيع منتزه الصحراء"

الشارقة 24:

أطلقت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، فعاليات النسخة السادسة من مبادرة منتزه ربيع الصحراء، التي تستمر على مدى خمسة أيام، في مواقع عدة بإمارة الشارقة، خصوصاً، ودولة الإمارات عموماً .

وتستهدف المبادرة أبناء موظفي هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ويشارك فيها عدد من الجهات والهيئات من بينها: مركز واسط للأراضي الرطبة، ومستشفى الصقور في أبوظبي، ومسجد الشيخ زايد في أبوظبي، ومركز الفراشات في جزيرة النور، والحديقة الإسلامية.

وأعربت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، عن سعادتها بالاستمرار في تنظيم مبادرة ربيع منتزه الصحراء، للسنة السادسة على التوالي، والتي تلقى كل عام تفاعلاً لافتاً .