"الشارقة للإعلام" تواكب منتدى الاتصال الحكومي بتغطيات خاصة

الشارقة 24:

ضمن استراتيجيتها الهادفة لمواكبة ونقل أبرز الفعاليات والأنشطة التي تنظمها إمارة الشارقة، تشارك مؤسسة الشارقة للإعلام في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي تنطلق دورته السابعة في 28 مارس الجاري، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر على مدى يومين.

وينطلق المنتدى الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "الألفية الرقمية إلى أين؟"، بمشاركة أكثر من 3000 مختص وخبير، من مختلف أنحاء العالم، ويشمل عدداً من الجلسات الرئيسية وورش العمل.

وتأتي مشاركة مؤسسة الشارقة للإعلام في إطار جهودها الرامية إلى دعم التعاون المشترك مع مختلف القطاعات الحكومية، وترسيخ دورها الإعلامي في تعزيز التواصل بين الجمهور، وبين صانعي القرار من المسؤولين والجهات الحكومية، التي تناقش العديد من القضايا المجتمعية، خلال مختلف الجلسات والندوات.

وتتجسد مشاركة المؤسسة من خلال النقل المباشر لحفل الافتتاح، وفعاليات المنتدى على مدار يومين، على الهواء مباشرة عبر التلفزيون وأثير الإذاعة، ويشمل ذلك أيضاً الجلسات الحوارية في الفترة الصباحية، بالإضافة إلى تخصيص أستوديو تلفزيوني متكامل لتعزيز جهود التغطية الإعلامية من أرض الحدث، يستضيف خبراء بارزين من الحضور والمشاركين في الجلسات والورش لمناقشة أهم معطيات الاتصال الحكومي، ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، وستُنقل جلسات الاستوديو أيضاً عبر إذاعة الشارقة.

ويقوم فريق عمل المؤسسة بتسجيل ورش العمل والمحاضرات التفاعلية كافة، بالإضافة إلى إعداد التقارير الخاصة في نشرة "أخبار الدار" اليومية، إلى جانب بث فعاليات المنتدى عبر قناة الوسطى من الذيد.

وصرح محمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام: "تأتي مشاركة مؤسسة الشارقة للإعلام في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، باعتبارها شريكاً استراتيجياً لمختلف مؤسسات ودوائر الإمارة، مواكباً للفعاليات الثقافية والاجتماعية التي تحتضنها، من خلال نقل الحدث بشكل مباشر وبصورة احترافية، تعكس مميزات الإمارة في شتى النواحي والمجالات، لتكون المؤسسة بذلك حلقة وصل فعالة بين الجمهور والجهات الحكومية".

وأضاف خلف: "تسعى المؤسسة من خلال مشاركتها وتغطيتها لفعاليات المنتدى، إلى استعراض أحدث التقنيات المستخدمة في مجال النقل المباشر، وربط الجمهور بالحدث إلكترونياً، انطلاقاً من تعاظم دور الممارسات الإعلامية الإلكترونية في الاتصال الحكومي، وأهميتها في حياتنا اليومية، حيث فرضت وسائل التواصل الاجتماعي نفسها شريكاً إعلامياً قوياً ومؤثراً، لا بد من التعامل معه بصورة إيجابية تستشرف أهداف الإمارة والدولة التنموية".