تانمي باكشي: نسعى لتطوير اتصال حكومي فعال باستخدام الذكاء الاصطناعي

الشارقة 24:

عبر تانمي باكشي، أصغر خبير ذكاء اصطناعي في العالم، وعضو فريق "آي بي إم" للذكاء الاصطناعي من كندا، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في النسخة السابعة، للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة 2018.

وفي حوار خاص مع "الشارقة 24"، أكد تانماي باكشي، أنه سوف يناقش تشكيل مستقبل الاتصال الحكومي، وكيفية تسخير هذا الذكاء من أجل تطوير اتصال حكومي فعال، كما سيتناول الفرص التي يحملها الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات المرتبطة بعمل الاتصال الحكومي، إضافة إلى بحث كيف يمكن للحكومات بناء وتنمية مواهب ومجتمعات شابة، لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي.

وأضاف باكشي، أن هذه الدورة ستشهد أيضاً الحديث عن الثورة الصناعية الرابعة، التي يقودها التحول التكنولوجي السريع، واستكشاف طرق تزويد الشباب في الشارقة، على وجه الخصوص، بالمهارات والأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية.