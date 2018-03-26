عصف ذهني في "موارد الشارقة" حول نظام تقييم الأداء

الشارقة 24:

ضمن سلسلة جلسات العصف الذهني، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية بالشارقة، للارتقاء بمستويات الكفاءة في العمل الحكومي؛ نظمت الدائرة جلستي عصف ذهني لمدارء الإدارات وعدد من موظفي الدائرة حول تقييم الأداء والتطوير الوظيفي.

هدف العصف الذهني إلى وضع الأفكار الكفيلة بتطوير نظام تقييم الأداء، استناداً إلى نتائج استخدام الجهات الحكومية للنظام، مع التركيز على تعزيز مواطن قوته وتحسين ما يحتاج إلى تطوير، حتى تتحقق أهداف النظام في قياس الجهات الحكومية لمستوى أداء الموظف لواجبات وظيفته، وإنجاز الأهداف الوظيفية المتفق عليها، وفقاً لعناصر ومعايير محددة ضمن فترة زمنية معينة.