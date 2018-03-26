40 متحدثاً من 16 دولة بمنتدى الاتصال الحكومي الأربعاء

الشارقة 24:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق الأربعاء في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات الدورة السابعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بمشاركة أكثر من 40 متحدثاً من 16 دولة، ضمن 19 جلسة حوارية وملهمة، وسبع جلسات تفاعلية، إضافة إلى عدد من ورش العمل والحلقات التدريبية، بالتعاون مع مؤسسة الأمم المتحدة، وتومسون رويترز، ولينكدإن، ويوتيرن.

وتقام هذه الدورة على مدى يومي 28 و29 مارس الجاري، تحت شعار "الألفية الرقمية... إلى أين؟"، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من دولة الإمارات وخارجها، إضافة إلى نحو 3000 مشارك من كافة أنحاء العالم، ممن سيتابعون ما يوفره المنتدى من تجارب وخبرات محلية وعالمية رائدة في مجال الاتصال الحكومي، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تبحث في "مستقبل الاتصال الحكومي في عصر المجتمع الرقمي".

ومن أبرز الشخصيات المشاركة في الدورة السابعة من المنتدى: فخامة الدكتورة أمينة غريب رئيس جمهورية موريشيوس، وليخ فاوينسا، رئيس جمهورية بولندا (1990-1995)، وفانيسا دي أمبروزيو، حاكم سان مارينو (2017)، ومعالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، ومعالي مجد شويكه، وزيرة الاتصالات والمعلومات في المملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة السفير الدكتور سائد ردايدة، القنصل الأردني العام لدبي والإمارات الشمالية.

وتتحدث في الجلسات والخطابات المصاحبة، نخبة من رواد صناعة التقنية في العالم، ومن بينهم السير تيموثي جون بيرنرز لي، مخترع الإنترنت ورئيس معهد البيانات المفتوحة في المملكة المتحدة، وستيف ووزنياك، المؤسس الشريك لشركة آبل من الولايات المتحدة الأميركية، وجيمي ويلز، مؤسس موقع ويكيبيديا من الولايات المتحدة الأميركية، وتانمي باكشي، أصغر خبير ذكاء اصطناعي في العالم، وعضو فريق "آي بي إم" للذكاء الاصطناعي من كندا.

ويشهد المنتدى حضور عدد من أهم المتحدثين والخبراء في الاتصال الحكومي، ومنهم شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض 2017، وأليكس آيكن، المدير التنفيذي لمكتب الاتصال الحكومي البريطاني من المملكة المتحدة، والدكتور فاهم كبريا، الرئيس التنفيذي لشركة كوتلر إمباكت من كندا، وسايمون آنهولت، مستشار السياسات ومؤسس "الدول الجيدة" و"مؤشر البلد الجيد" و"مؤشر العلامات التجارية للدول" في المملكة المتحدة، وغافين آنديرسون، مدير المجلس الثقافي البريطاني.

برنامج اليوم الأول

تنطلق فعاليات اليوم الأول بعد حفل الافتتاح، بجلسة حوارية في الساعة العاشرة صباحاً، بعنوان "الحكومات والقطاع الخاص.. ماهيّتها وطبيعة الأدوار المناطة بها في عصر المجتمع الرقمي"، بمشاركة معالي مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، وشون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض 2017، ونجيب ساويرس، مؤسس شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة في مصر، ويدير الجلسة سعادة محمد خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام.

وسيعقب الجلسة الافتتاحية، 8 خطابات تفاعلية، تبدأ الساعة 10:50 صباحاً، مع تانمي باكشي، أصغر خبير ذكاء اصطناعي في العالم وعضو فريق "آي بي إم" للذكاء الاصطناعي، حيث يتحدث عن التحديات والفرص الكامنة في الذكاء الاصطناعي كمفتاح لمستقبل الاتصال الحكومي، ومن ثم تلقي معالي نورة محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، خطاباً في الساعة 11:10 حول دور القيادات الشابة في حكومات المستقبل، ويناقش السير تيموثي جون بيرنرز لي، مخترع الإنترنت ورئيس معهد البيانات المفتوحة، "مستقبل البيانات المفتوحة" في الساعة 11:25.

وفي الساعة 11:55 صباحاً يناقش خليفة حسن الشامسي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة لمجموعة اتصالات، في الخطاب التفاعلي الرابع، موضوع "قطاع الاتصالات ودعم حكومات المستقبل"، فيما يتحدث سايمون آنهولت، مستشار السياسات ومؤسس "الدول الجيدة" و"مؤشر البلد الجيد" و"مؤشر العلامات التجارية للدول"، عن أفضل ممارسات التواصل في سبيل "الدولة الجيدة" في خطاب آخر عند الساعة 12:10 ظهراً، ويتبعه في الساعة 2:15 ظهراً خطاب بعنوان "100 عام من الاتصال الحكومي" يلقيه أليكس آيكن، المدير التنفيذي لمكتب الاتصال الحكومي البريطاني.

وإلى جانب هذه الخطابات التفاعلية الستة، سيكون هناك خطابان آخران يصاحبهما نقاش تفاعلي موسع، ويتحدث في الخطاب الأول د. فاهم كبريا، الرئيس التنفيذي لشركة كوتلر إمباكت من كندا، من الساعة 10:00إلى 12:00 صباحاً حول مهارات الاتصال الحكومي، في حين يقدم هيث سلونر، المتحدث التحفيزي ومستشار التسويق من كندا أيضاً، الخطاب الثاني الذي يتناول كيفية دفع عجلة التفاعل المجتمعي وتسخير الاتصال الحكومي لإلهام الشعوب، وذلك بين الساعة 12:30 و1:10 ظهراً.

وينظم نادي الشارقة للصحافة في الساعة 12:00 ظهراً جلسة تفاعلية بعنوان "الكاريزما الإعلامية"، يقدمها الإعلامي نيشان درارتنيان، كما تتضمن فعاليات اليوم الأول جلسة تفاعلية أخرى في الساعة 1:30 ظهراً حول "الدبلوماسية الرقمية في الاتصال الحكومي" يقدمها الدكتور محمد عايش، رئيس قسم الاتصال الجماهيري في الجامعة الأميركية بالشارقة، وللمرة الأولى منذ انطلاقته، يشهد المنتدى إقامة الجلسة الثالثة لمجلس شورى أطفال الشارقة، وهي جلسة تفاعلية مغلقة ستقام الساعة 11:30 صباحاً.

ويتضمن اليوم الأول عدداً من الورش التدريبية أبرزها ورشة "صناعة الأخبار الدولية والوسائط المتعددة"، التي ينظمها نادي الشارقة للصحافة، بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز ما بين الساعة 9:00 صباحاً وحتى 5:00 مساء، وورشة "التطلع إلى المستقبل: كيف يؤثر العصر الرقمي على الاتصال الحكومي وأهداف التنمية المستدامة" وتنظمها مؤسسة الأمم المتحدة ما بين الساعة 9:00 صباحاً وحتى 3:00 ظهراً، إضافة إلى دورات تقدمها كل من "لينكدإن" و"يوتيرن"، شبكة القنوات الترفيهية الرائدة في السعودية التي تبث برامجها عبر "يوتيوب".