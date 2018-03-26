الليم: الإمارات رائدة في تحقيق التنمية المستدامة

الشارقة 24:

أكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بادرت بتبني المبادرات التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة من خلال سن القوانين وتنفيذ المشروعات وإعداد البرامج التوعوية لضمان الحفاظ على البيئة ودفع الجهات الحكومية والشركات الخاصة للمساهمة في التنمية المستدامة، والتركيز على الاقتصاد الأخضر وبما يتماشى مع المعايير الدولية ، مشيراً إلى أن العالم وصل إلى مرحلة خطرة، فقد بدأ بالفعل استنفاد الموارد الطبيعية المختلفة وأصبح على مشارف أزمة طبيعية بيئية حقيقية إن لم تتسارع الخطوات في الاتجاه إلى اعتماد مختلف مبادرات الطاقة المستدامة والتقليل من الأثر البيئي ودفع فئات المجتمع والشركات وتحفيزها للبحث عن مبادرات مبتكرة وطالب بضرورة تفعيل التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لإعداد السياسات الاستراتيجية الحالية والتخطيط المستقبلي لتحقيق الاستدامة.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أمام مؤتمر الآسيان للاستدامة وتكنولوجيا الطاقة الذي عقد في العاصمة التايلندية بانكوك وحضره عدد من وزراء الدول الأسيوية ونائب رئيس الوزراء التايلندي وأكثر من 2000 مشارك من 50 دولة وتم خلاله تقديم 30 ورقة عمل من مختلف الدول.

والتقى سعادة الدكتور المهندس راشد الليم على هامش المؤتمر مع عدد من كبار المسئولين عن موضوعات الطاقة في مختلف الدول الأسيوية حيث بحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء التايلندي الدكتور براجن جانتونج سبل التعاون في مجالات التنمية المستدامة كما بحث مع الدكتور ماساكازو تويودا الرئيس التنفيذي لمعهد الطاقة الياباني التصور العالمي لمصادر الطاقة المختلفة، والتقى مع الدكتور سورا دارما الرئيس التنفيذي لمعهد إندونيسيا للطاقة المتجددة وبحث معه أحدث المستجدات في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة، واستعرض مع السيدة تهانشفا بوبا نائب وزير الطاقة والمعادن بدولة لاووس مجالات تطوير مصادر الطاقة وانتاجها، والتقى مع السيدة اجنيتا رايزنج المدير العام للاتحاد العالمي للطاقة النووية وتم التعرف على آخر التطورات في مجال استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء.

واستعرض سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة في كلمته أمام المؤتمر النتائج التي حققتها الهيئة في مجال رفع كفاءة الطاقة بوحدات الإنتاج وجهودها في مجال تحقيق التنمية المستدامة والمبادرات التي أطلقتها لتوعية مختلف شرائح المجتمع بأهمية الترشيد ومعايير الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه، كما استعرض أهداف وآليات تنفيذ مبادرة ساعة الترشيد والجهات التي انضمت للمبادرة وجهود الهيئة لنشر المبادرة على المستوى العربي والعالمي.

وأوضح أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تعمل على توفير بيئة مستدامة للبنية التحتية تماشيا مع الرؤية والتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والخاصة بالتأكيد على أهمية تبني السياسات والبرامج الهادفة إلى تطبيق معايير الاستدامة والترشيد في استهلاك الطاقة واستثمار الطاقة المتجددة في مسيرة النمو والتطور الذي تشهدها إمارة الشارقة، واعتماد أعلى معايير الاستدامة الدولية في مختلف المشروعات التي تنفذها الهيئة، وذلك بالشكل الذي يعزز من جودة الحياة لسكان الإمارة والمساهمة في تحقيق بيئة اقتصادية مستدامة تمكن من تنويع مصادر الطاقة وترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكد أن الهيئة تمضي قدماً من خلال خطة استراتيجية واضحة وشاملة لترشيد استهلاك الطاقة بنسبة لا تقل عن 30% خلال المرحلة المقبلة والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة والتطبيقات الذكية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار سعادة الدكتور المهندس راشد الليم إلى أن المؤتمر استعرض عدد من المحاور المهمة تضمنت معالجة الاتجاهات والقضايا والتحديات في مجال الطاقة المستدامة والتكنولوجيا والتقنيات المبتكرة للطاقة وتكنولوجيا تخزين الطاقة والتبادل الإقليمي، والديموغرافيات المتطورة، وتناولت جلسات المؤتمر أحدث مستجدات تغير المناخ حيث تستعد المنطقة لاستكشاف حلول الطاقة الثورية التي تتسم بالأمان والفعالية من حيث التكلفة والكفاءة وعلى هذه الخلفية، تقدم المنطقة إمكانات هائلة للاستثمار الاقتصادي والطاقة وحلولها وقدرت توقعات الطاقة العالمية أن هناك حاجة إلى حوالي 8.3 تريليون دولار لتحسين كفاءة الطاقة.