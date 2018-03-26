"معالجة ديون مواطني الشارقة" تعتمد 50 مليوناً لسداد عدد من الحالات

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة سداد مديونية عدد من الحالات المعروضة عليها.

وأكد راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة الـ 16 مبلغ 49 مليوناً و428 ألف درهم، لسداد مديونية عدد من الحالات من فئة المطلوبين قانونياً، وفئة المحكوم عليهم بقضايا مالية، وفئة الغارمين والمعسرين وفئة المتوفين.

537 مليون درهم إجمالي المبالغ في 16 دفعة

وأوضح رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة الـ 16، بلغ 537 مليوناً و310 آلاف و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 1099 حالة.