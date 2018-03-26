"الشارقة الإسلامي" شريكاً استراتيجياً لـ "منتدى الاتصال"

الشارقة 24:

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن استمرار شراكته الاستراتيجية مع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يومي 28 و29 من مارس الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

وتأتي الشراكة الاستراتيجية للمصرف مع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية، والتزامه المستمر بدعم المؤتمرات والمعارض والفعاليات الكبرى التي تنظمها وتستضيفها إمارة الشارقة، في جميع المجالات الإدارية والاقتصادية والثقافية والصحية والرياضية، من أجل تعزيز مساهمته في مسيرة التنمية المستدامة وخدمة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سعادة محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: "تحول المنتدى الدولي للاتصال الحكومي إلى منصة رائدة على المستوى الإقليمي والدولي للاطلاع على أحدث الممارسات في الاتصال الحكومي، وتطوير هذه المنظومة بما يوفر للمؤسسات الحكومية فرصة الارتقاء باستراتيجيات الاتصال لديها لخدمة المتعاملين في مختلف القطاعات".

وأكد الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي أن استمرار الشراكة الاستراتيجية على مدار سنوات متتالية مع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يأتي ضمن حرص أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم معالي عبد الرحمن العويس على دعم المبادرات الفاعلة للمحافظة على الريادة لإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات كجزء من المسؤولية الاجتماعية والوطنية للمصرف، نظراً لأهمية المنتدى في زيادة تنافسية إمارة الشارقة فيما يتعلق بصناعة المؤتمرات والمنتديات المتخصصة، إضافة إلى دعمه لبيئة الإبداع والابتكار في الإمارة عبر مساهمته بتطوير الاتصال الحكومي، وفتح المجال أمام العاملين والمهتمين بهذا المجال للتواصل وتبادل الآراء والخبرات.