العقيد عارف هديب: شرطة الشارقة ستدعم مشروع "علّم بالقلم"

الشارقة 24 - ناصر فريحات:



قال العقيد عارف هديب، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، إننا نعتز بدور وموقع شرطة الشارقة كشريك فاعل في مسيرة التمكين الاجتماعي التي تتصدى لقيادتها مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والدور الذي تلعبه المؤسسة في معالجة أوضاع الفئات الاجتماعية الأشد حاجة للمساعدة والرعاية والاهتمام ومن بينها فئة الأيتام.



وأضاف: "إن شرطة الشارقة من موقعها كمؤسسة أمنية داعمة للاستقرار ومعززة للتقدم الاجتماعي والتنمية المستدامة، ومن منطلق حرصها على دعم كافة المبادرات والمشروعات التي تدفع بهذا الاتجاه، من خلال توجيه الاهتمام نحو الشرائح الاجتماعية المختلفة، والنهوض بواقعها وتفعيل دورها ومشاركتها في دفع عجلة التنمية والبناء، وإذ ترحب القيادة العامة لشرطة الشارقة بدعوتها للإسهام في مشروع علّم بالقلم، وتسميتها كأحد الرعاة الرئيسيين لهذا المشروع، فسوف تكون مشاركتها ودعمها بغير حدود، من أجل تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في توفير الدعم التعليمي للطلبة الأيتام وحفظ حقهم في الحياة من خلال التعليم، مع تمنياتنا بالتوفيق للإخوة في إدارة المؤسسة والقائمين على تنفيذ المشروع".