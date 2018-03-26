"بلدي الذيد" يبحث التعاون مع "شؤون البلديات"

الشارقة 24:

استقبل المجلس البلدي لمدينة الذيد، برئاسة الدكتور محمد عبد الله بن هويدن، سالم بن محمد النقبي، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون وتضافر الجهود ووضع أسس تنمية العلاقات المشتركة، وتبادل وجهات النظر والخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات العمل البلدي بما يتوائم مع توجيهات ورؤى حاكم الشارقة في توفير كافة سبل ومقومات النجاح لتقديم أفضل الخدمات للأهالي والمقيمين وفق أعلى المعايير.

كما استقبل المجلس، المهندس عبد الله سعيد مخلوف مدير أفرع دائرة التخطيط والمساحة بالمنطقة الوسطى، وذلك لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل الأطر الرامية إلى تحقيق شراكة استراتيجية بين المجلس والدائرة، بما يعود بالنفع على مدينة الذيد وضواحيها.

وأشاد الجانبان بالدعم اللامحدود إلى يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لجميع مجالات التنمية في مدينة الذيد، ما أسهم بدوره في تطور ورقي الإمارة من جهة ورفعة الوطن والمواطن من جهة أخرى.

وأوضح د. محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس، أن هذا الاجتماعات تأتي من منطلق اهتمام المجلس البلدي بتحقيق التنمية الشاملة والحرص على تنفيذها بشكل متوازن، بما يخدم المواطنين كافة، ويعزز البنية التحتية في مدينة الذيد، لمواكبة النهضة الكبيرة التي تشهدها إمارة الشارقة بفضل توجيهات ودعم حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، لتحقيق أعلى معدلات التطور والرخاء والرفاهية والسعادة للقاطنين في إمارة الشارقة.

حضر اللقاءين، راشد القابض الطنيجي نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، والأعضاء راشد مهيّر الكتبي، سالم بن غرير الكتبي، د. سعيد البديوي الطنيجي، عبد الله علي بن شمسه، عبيد حامد الطنيجي، عيد بن غرير الكتبي، محمد مبارك بن دلموك الكتبي أمين سر المجلس، محمد رضا حسنين، المستشار القانوني، وسهيلة عوض الخاصوني من الأمانة العامة للمجلس.