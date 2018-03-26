"المالح والصيد البحري" ينطلق في دبا الحصن 28 مارس

الشارقة 24:

من المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان المالح والصيد البحري الذي تنظمه بلدية مدينة دبا الحصن، بالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة الشارقة، يوم 28 مارس الجاري ويستمر لمدة 4 أيام متتالية، وتقام فعاليات هذا العام بحديقة شاطئ دبا الحصن.

وأكد السيد طالب عبد الله صفر مدير بلدية مدينة دبا الحصن، أن المهرجان الذي تستضيفه المدينة الفاضلة للعام السادس على التوالي، يحتفي بمهن عريقة عاش عليها الآباء والأجداد لعقود طويلة، ويلعب دوراً بارزاً في ترسيخ التراث الشعبي من المهن والصناعات التقليدية البحرية، فضلاً عن الشق التجاري المتمثل في بيع منتجات المالح بكل أنواعه.

وأضاف صفر، إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد أطلق على دبا الحصن اسم "المدينة الفاضلة"، نظراً لاحتوائها على كافة مقومات المدينة الحديثة، وإن مهرجان المالح والصيد البحري هو أحد إنجازات البلدية الكثيرة التي لم ولن تتوقف عن مسيرة العطاء خدمة للوطن والمواطن.

كما توجه مدير البلدية بالشكر والتقدير لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، الشريك الاستراتيجي، على مساهماتها اللامحدودة لإنجاح المهرجان، منها تقديم 3000 عبوة صحية لحفظ الأسماك مجاناً على المحال المشاركة.

وأوضح مدير بلدية مدينة دبا الحصن، أن النسخة السادسة للمهرجان سوف تشهد مشاركة واسعة ومتنوعة تصل إلى 41 مشاركة، منها 10 للمؤسسات الحكومية، و20 للأسر المنتجة، و6 لجمعية الصيادين بدبا الحصن لحرفة الصيد وأدواته، و5 لمحلات تجارية خاصة بالصيد.

وحسب مدير البلدية فإن حفل افتتاح المهرجان سيشهد عرضاً مميزاً لأوبريت فني تراثي يسلط الضوء على تلك المهنة وعلى تاريخ صناعة المالح، كما ستشهد أيام المهرجان مشاركة العديد من فرق الفنون الشعبية بعروض فلكلورية من التراث الشعبي، إضافة الى ورش عمل عن كيفية إعداد المالح بالطرق المحلية المتعارف عليها، لتعريف الزوار والسياح الأجانب بثقافة الأكل في المنطقة الشرقية.

وأشار السيد طالب صفر، أن البلدية قد أكملت كافة الاستعدادات لاستقبال الدورة السادسة من المهرجان، وفي هذا الإطار استعدّت فرق التفتيش بشكل كامل، حيث خضع المفتشون لدورات تدريبية بهدف صقل مهاراتهم في عمليات فحص الأسماك والبراميل المستخدمة في عمليات التمليح والأمور الفنية الأخرى.

كما توقع مدير البلدية أن يصل حجم مبيعات المهرجان هذا العام إلى مليون درهم، خصوصاً وأن سلعة المالح تحظى بإقبال كبير في دبا الحصن، مع العلم أن إجمالي عدد زوار المهرجان منذ انطلاق دورته الأولى وصل إلى 50 ألف زائر من داخل الدولة وخارجها، بالإضافة لمضاعفة المساحة المخصصة للمعرض في هذه الدورة قياساً إلى الدورة الخامسة.