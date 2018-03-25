انطلاق "مشروع الاستكشاف" لذوي صعوبات التعلم بالشارقة

الشارقة 24 – وام:

انطلقت اليوم الأحد، في "سينترو" الشارقة، فعاليات مشروع برنامج الاستكشاف، الذي ينظمه مركز الشارقة لصعوبات التعلم بالتعاون مع كلية بيكن الأميركية بمشاركة 16 طالباً ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و22 سنة، وذلك بحضور سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

ويهدف البرنامج الذي يقام على مدى 12 يوماً، إلى توعية الطلبة ذوي صعوبات التعلم بالسمات الأساسية للدراسة الجامعية، وتدريبهم على التفكير النقدي والطرق الفعالة للتكيف وتعليمهم أساليب التعلم المختلفة، بالإضافة إلى توعية أولياء أمورهم من خلال الدورات التوجيهية والتدريبية.

وأعربت سعادة الشيخة جميلة القاسمي، عن أملها في أن يحدث تنظيم المشروع لأول مرة على مستوى دولة الإمارات، علامة فارقة في العمل بإيجابية مع الأشخاص ذوي صعوبات التعلم، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقالت: "تكمن أهمية البرنامج في تركيزه على تطوير المهارات المعرفية للطلبة وأولياء أمورهم، وتعزيز الثقة بما يمتلكه أبناؤهم من قدرات عبر إدراكها وتوجيهها بشكل يحقق النتائج المرجوة ".

وأشارت إلى البعد الاجتماعي في مواكبة الطلبة ذوي صعوبات التعلم، والحرص على مواصلتهم التعليم الثانوي والجامعي والانخراط في ميدان العمل كأفراد منتجين، وفي ذلك فائدة كبيرة ليس بالنسبة إليهم فقط بل بالنسبة للمجتمع بشكل عام.

من جانبها، عبرت الدكتورة دال هيرولد نائب رئيس كلية بيكن، عن سعادتها بالعمل مع مركز الشارقة لصعوبات التعلم والتواجد إلى جانب الطلبة وأسرهم من خلال المشاركة في برنامج مشروع الاستكشاف.

من جهتها، أوضحت هنادي السويدي مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم، أن المشروع سيشهد العديد من ورش العمل التي ستركز على مهارات الدراسة لدى الطلبة ومساعدة أولياء الأمور على فهم حالات أبنائهم بدقة، كما سيشهد العديد من الفعاليات والأنشطة والرحلات الترفيهية.

وقدمت الشكر لوزارة التربية والتعليم كراع استراتيجي للمشروع، ولغرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي الراعيين الذهبيين، ومنتزه فينتورا الراعي الفضي.

وأشادت بالتعاون المثمر بين المركز والجهات الداعمة لبرنامج مشروع الاستكشاف، وهي مراكز الناشئة، ومفوضية مرشدات الشارقة، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومؤسسة الشارقة للإعلام، ومركز شباب الشارقة، ومنطقة الشارقة الطبية، وهيئة متاحف الشارقة، ومجلس الشارقة للتعليم، وشرطة الشارقة، ومجموعة شباب الشارقة للعمل التطوعي، وشركة خطوة للإنتاج الإعلامي.