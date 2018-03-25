"الشارقة للتمكين الاجتماعي" تطلق "علّم بالقلم"

الشارقة 24:

بقناعة راسخة بأهمية العناية بتعليم أيتام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، وتزامناً مع عام زايد، أطلقت المؤسسة مشروعها النوعي "علم بالقلم" الذي يعد من أضخم المشاريع المقدمة في مجال التمكين الأكاديمي ليصب في صالح ما يقارب الـ 1700 يتيم لتحفظ حقهم في الحصول على برامج تعليمية متنوعة من خلال المشروع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته المؤسسة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبيت الشارقة الخيري، ومؤسسة الشارقة للإعلام، حيث يتماشى مشروع "علّم بالقلم" مع رؤية مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي في توفير بيئة متميّزة لتعزيز قدرات الأيتام ليصبحوا قادة، في ظل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سموه الدائمة بدعم ومساندة الأيتام وتوفير كل ما يسهم في تمكينهم، ولا يتحقق الهدف من المشروع إلّا بحشد الجهود وبتعاون وتكافل الجميع، والذي سيكون تأكيداً على حرص الأفراد والمؤسسات على دعم القضايا الإنسانية لهذه الفئة.

وفي التفاصيل، قالت سعادة منى هده السويدي، مدير عام مؤسسة التمكين الاجتماعي: "يعنى مشروع "علّم بالقلم" بتوفير حق التعليم الشامل للطالب اليتيم من المرحلة الابتدائية حتى التخرج من الجامعة، بمعنى التزام المشروع والقائمين عليه بتنفيذ الفكرة على أفضل وجه، ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة مشاريع أكاديمية ومعرفية من أجل الاستدامة في حق الطلبة الأيتام في التعليم، ويعمل على سد حاجاتهم ومتطلباتهم التعليمية، والنهوض بهم علمياً وثقافياً، كما يعد جزءاً من برنامج التمكين الأكاديمي الذي تنفذه المؤسسة".

وأوضحت أن العمل في هذا المشروع يركز على أهمية تطبيقه بشكل جيد، وضرورة النجاح، الذي لا يتحقق إلا بالمشاركة المجتمعية، كما أن التعاون والتكافل شرطان ضروريان للوصول إلى الأهداف المرتبطة بدعم القضايا الإنسانية، وفي مقدمتها مشروع "علّم بالقلم"، الذي نتطلع من خلاله إلى مشاركة جميع أفراد المجتمع للمساهمة به، لأن نتائجه سيكون لها المردود الإيجابي على حاضر ومستقبل الأطفال الأيتام.

وقالت السويدي: تخصص مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي برامج نوعية تدعم تعليم الأيتام المنضمين للمؤسسة، ولذلك فإننا لا نستثمر فيهم من خلال التعليم فقط، بل نغرس فيهم الروح القيادية ضمن رؤيتنا الاستراتيجية في تذليل الصعوبات التي تواجه الأيتام ليصبحوا قادة في مجتمعاتهم، وعليه استحدثنا مشروع "علّم بالقلم".

وأضافت: لتسمية المشروع بهذا الاسم دلالات كثيرة منها: الدلالة القرآنية، فمن من منطلق الأمر الإلهي في ديننا الحنيف بأهمية طلب العلم والحث على القراءة، وحرص المؤسسة على الاهتمام بتعليم أبنائها الأيتام، جاء التوجه بإطلاق اسم "علّم بالقلم" على المشروع لإشراك جميع أفراد المجتمع في المساهمة بدعم تعليم الأيتام، وهناك الدلالة اللفظية، حيث يحمل مشروع "علّم بالقلم" دلالة لفظية نظراً لأن التعليم يكون باستخدام أدوات تساعد في طلب العلم، ويعتمد أساليب تعين على الحفظ والفهم، وضرورة الالتحاق بمنشآت تعليمية، ما يجعل المشروع يقدم تسهيلات كبيرة لأيتام المؤسسة ويوفر الوسائل التي تعينهم على الاستمرار في التعليم.

ولفتت إلى أن أهداف المشروع عموماً تكمن في المساهمة في دعم تعليم الأيتام، وسد حاجاتهم ومتطلباتهم التعليمية، والنهوض بهم علمياً وثقافياً، بالإضافة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتفعيل المساهمة البناءة لمصلحتهم.

وأعربت عن شكر المؤسسة وتقديرها للقيادة العامة لشرطة الشارقة، وبيت الشارقة الخيري، ومؤسسة الشارقة للإعلام على تقديم الدعم والرعاية اللازمة والمساهمة الجليلة لإنجاح مشروع "علم بالقلم" الذي يصب في خدمة الطلبة الأيتام في إمارة الشارقة، فهم شركاء العمل والحلم والنجاح.

ومن جانبه، قال سالم محمد عبد الله الخيال، عضو مجلس الأمناء في بيت الشارقة الخيري:" يُعدّ العلم واحداً من أهمّ وأبرز الأمور التي يحتاج الإنسان إليها، لأنه يلبي احتياجاته الأساسية كافة، ويعتبر التعليم المنارة التي يهتدي بها الناس إلى الطريق القويم الذي سيسلكونه في هذه الحياة، بالإضافة إلى أنّ العلم هو أهم أسباب الرقي والرفعة والتقدم، وذلك ليس مقتصراً على المستوى الفردي فحسب، بل على مستوى الدولة بشكل كامل، وقد وجه أصحاب السمو والمعالي لهذا الأمر الأهمية القصوى، فقاموا بدعم العلم والتعليم بكل الوسائل والسُبل، وها نحن اليوم نساند مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي من خلال مشروع "علم بالقلم" الذي يعنى بتوفير احتياجات أساسية تدعم مسيرة الأيتام التعليمية في إمارة الشارقة، فنحن نقف اليوم لنساهم بجزء قليل في دعم حقهم في التعليم، فهذا إرث زايد الوالد والمؤسس رحمه الله، نحييه في عام زايد.

وأضاف: نتقدم بالشكر والعرفان لمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي على حرصها المستمر من خلال تنفيذ المبادرات المتنوعة والهادفة التي من شأنها دعم ورعاية الأيتام، وذلك بالمُساهمة في رفع مستواهم المعيشي والتعليمي والمهني حتى يساهموا في رفعة وسمو هذا الوطن العزيز والكريم، ونثمن للمؤسسة مشروع "علم بالقلم"، ونناشد جميع أفراد المجتمع بأهمية المساهمة الفاعلة فيه.

ومن جانبه، قال العقيد عارف هديب، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، إن شرطة الشارقة من موقعها كمؤسسة أمنية داعمة للاستقرار ومعززة للتقدم الاجتماعي والتنمية المستدامة، ومن منطلق حرصها على دعم كافة المبادرات والمشروعات التي تدفع بهذا الاتجاه، من خلال توجيه الاهتمام نحو الشرائح الاجتماعية المختلفة، والنهوض بواقعها وتفعيل دورها ومشاركتها في دفع عجلة التنمية والبناء، تعتز بدورها وموقعها كشريك فاعل في مسيرة التمكين الاجتماعي التي تتصدى لقيادتها مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والدور الذي تلعبه المؤسسة في معالجة أوضاع الفئات الاجتماعية الأشد حاجة للمساعدة والرعاية والاهتمام ومن بينها فئة الأيتام.

وتابع: وإذ ترحب القيادة العامة لشرطة الشارقة بدعوتها للإسهام في مشروع علّم بالقلم، وتسميتها كأحد الرعاة الرئيسيين لهذا المشروع، فسوف تكون مشاركتها ودعمها بغير حدود، من أجل تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في توفير الدعم التعليمي للطلبة الأيتام وحفظ حقهم في الحياة من خلال التعليم، وهي غاية تسمو فوق كل اعتبار أو اعتذار، لما تنطوي عليه من أبعاد إنسانية وأخلاقية دونها كل طاقة ممكنة ومورد متاح، فوق كونها استجابة لتطلعات قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع تظله السعادة ويسوده الرخاء وتعمره المحبة مع تمنياتنا بالتوفيق للإخوة في إدارة المؤسسة والقائمين على تنفيذ المشروع.

من جانبه، قال سالم علي الغيثي، مدير قناة الشارقة، "تقف اليوم مؤسسة الشارقة للإعلام إلى جانب مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، في مبادرتها الرائدة "علّم بالقلم" التي تطلقها ضمن برنامج التمكين الأكاديمي الرامي إلى توفير الدعم للطلبة الأيتام المنتسبين إليها، فتقدم المؤسسة رعاية إعلامية شاملة لهذه الجهود الخيّرة، والمثمرة.

ولفت أن المؤسسة تتولى العديد من المهام في رعايتها لمشروع "علّم بالقلم" فتتكفل بتغطية تلفزيونية شاملة لإطلاقه بدءاً من هذا المؤتمر الصحافي وحتى آخر فعاليات المشروع، والعمل على بث إعلان المشروع على القنوات التلفزيونية التابعة للمؤسسة: تلفزيون الشارقة، وقناة الوسطى من الذيد، وقناة الشرقية من كلباء، بالإضافة إلى نقل الإعلان عبر إذاعة الشارقة.

وإلى جانب ذلك، تستضيف برامج قنوات المؤسسة الإذاعية، والتلفزيونية العاملين على المشروع ضمن حلقاتها، إضافة إلى المشاركة في المشروع من خلال مساهمة الكادر الوظيفي في المؤسسة كأولى المبادرين في المساهمات وعمليات الاستقطاع لصالح دعم تعليم الأيتام.

يذكر أن المساهمة في مشروع "علّم بالقلم" تتم من خلال عدة طرق، من بينها: الاستقطاع الشهري من الحساب البنكي ،أو المساهمة النقدية من خلال الدفع نقداً أو بشيكات مؤجلة للمبلغ الشهري أو السنوي المستحق، أو من خلال المساهمة البنكية من خلال التحويل المصرفي إلى حساب مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، كما يمكن التبرع المباشر بقيمة 10 دراهم ومضاعفاتها من خلال الرسائل النصية القصيرة عبر إرسال كلمة "علّم بالقلم "إلى أحد الأرقام الهاتفية التالية: 4553 للمساهمة بـ 10 دراهم، 7880 للمساهمة بـ 50 درهماً، 7881 للمساهمة بـ 100 درهم.