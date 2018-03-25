إيمان حمد: 1700 مستفيد من "علّم بالقلم" بالشارقة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

صرحت إيمان علي حمد، منسق إعلامي من مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، بأن المؤسسة، أطلقت مشروعها النوعي "علّم بالقلم"، الذي يعد من أضخم المشاريع المقدمة في مجال التمكين الأكاديمي، ليصب في صالح نحو 1700 يتيم، لتحفظ حقهم في الحصول على برامج تعليمية متنوعة، من خلال المشروع.

وأضافت أن مشروع "علّم بالقلم"، يتماشى مع رؤية مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، في توفير بيئة متميّزة لتعزيز قدرات الأيتام، ليصبحوا قادة، في ظل الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتوجيهات سموه الدائمة بدعم ومساندة الأيتام.

وأكدت أن أهداف المشروع عموماً تكمن في المساهمة في دعم تعليم الأيتام، وسد حاجاتهم ومتطلباتهم التعليمية، والنهوض بهم علمياً وثقافياً، بالإضافة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتفعيل المساهمة البناءة لمصلحتهم.