بلدية مدينة الشارقة تطفئ أنوارها تزامناً مع ساعة الأرض

الشارقة 24:

شاركت بلدية مدينة الشارقة، في فعاليات ساعة الأرض، والتي أقيمت في واجهة المجاز المائية، حيث تم إطفاء الأنوار لمدة ساعة بالتزامن مع هذا الحدث العالمي.

وإضافة إلى المشاركة بإطفاء الأنوار في مبناها الرئيسي، وفي بعض الحدائق، وخلال مشاركتها بواجهة المجاز، وزعت البلدية مجموعة من الأشتال على الحضور، إيماناً منها بأهمية المحافظة على البيئة، وتشجيع الزراعة وتثقيف الجمهور.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن ساعة الأرض حدث عالمي يوعي بأهمية مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز ثقافة الترشيد في استخدام الكهرباء، ومن هذا المنطلق ساهمت البلدية في المشاركة، ضمن إطار حرصها على التفاعل مع مختلف الفعاليات والمبادرات والأحداث العالمية، ليكون لها بصمة واضحة في توعية الجمهور وتعزيز الثقافة لديهم، ومن خلال هذه المشاركة، أكدت البلدية على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، والمحافظة على البيئة ودعم الجهود العالمية في مواجهة التغيرات المناخية.