أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة تحتفل الإثنين بتخريج طلبتها

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

تحتفل أكاديمية العلوم الشرطية، مساء الإثنين، بتخريج الدفعة الـ 18 من الطلبة الضباط، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وبحضور عدد من سمو الشيوخ، ومعالي الوزراء، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والقنصلي وقادة الشرطة، ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية، ورؤساء الجامعات والكليات والمعاهد الشرطية بالدولة، وضيوف الأكاديمية من عدد من الدول الشقيقة والصديقة، حيث سيقوم سموه بتسليم الشهادات للخريجين، وتكريم أوائل الدفعة، في عدد من التخصصات العلمية والتدريبية.

ورفع اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، نائب رئيس مجلس الأكاديمية، في تصريح له بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه المستمر، ورعايته الكريمة لشرطة الشارقة، وحرص سموه على تمكينها من الاضطلاع بدورها على أكمل وجه من خلال تعزيز مواردها المادية والبشرية، ورفع كفاءة عناصرها، والشكر والتقدير لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، ورئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية، على اهتمامه ومتابعته المستمرة لمسيرة الأكاديمية، وحرصه على تطوير وتحديث برامجها ومناهجها التدريبية، وتوفير مواردها العلمية والتقنية والتدريبية، حتى تسهم في رفد المؤسسة الشرطية بأفضل الكوادر البشرية القادرة على تحمل تبعات المستقبل.

وبدوره صرح العقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، بأن الأكاديمية عملت جاهدة على تقديم أفضل النتائج فيما يتعلق بالدفعة الثامنة عشرة من الطلبة الضباط، وذلك نظراً لما تشهده الدولة من تطور وتوسع تطلب بدوره ازدياداً في المخرجات الشرطية والأمنية، مع التركيز على اختيار أفضل المتقدمين والتركيز على ذوي الكفاءات العلمية، فقمنا بتزويد منتسبي الدفعة بكافة العلوم والمعارف والمهارات الشرطية والقانونية، هذا فضلاً عن التدريبات الميدانية والتخصصية، بحيث بات الخريجون على أتم الاستعداد للقيام بما يوكل إليهم من مهام، وفي مختلف الإدارات والأقسام الشرطية.

وفي ختام حديثه توجه العقيد العثمني بالشكر والتقدير للهيئتين التعليمية والتدريبية ولكافة العاملين بالأكاديمية، على جهودهم في إعداد وتأهيل كوكبة جديدة من فرسان الوطن.

وصرح الرائد حمد محمد الكي الحمودي مدير فرع الدفعة الرابعة: "عندما رسمنا الأهداف مع التحاق هذه الدفعة بصفوف الدراسة بالأكاديمية، لم نطلق إشارة الانطلاق قبل أن نوفر لهم العناصر والأدوات المساعدة والبيئة المناسبة للوصول إلى الغاية المرجوة، ثم أُمرنا بالانطلاق، نعم كانت البدايات صعبة ولكن الطموح والإصرار والتحدي سهّل كل صعب في طريقنا.