عبد الله الدخان: مليارا درهم مشاريع "الشارقة الخيرية" بـ 10 سنوات

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد الأمين العام لجمعية الشارقة الخيرية، عبد الله مبارك الدخان، أن الجمعية تستند في رؤيتها الاستراتيجية إلى المساهمة في تأمين الاحتياجات الإنسانية الضرورية، والمساعدة في تحقيق أعمال البر داخل الدولة وخارجها، وتعمل على ترجمة هذه الرؤية من خلال حزمة أفكار ومبادئ حاملة معها رسالة أساسية لا يمكن التخلي عنها، تتعلق بإيصال أعمال البر كالزكاة والصدقات والتبرعات بأنواعها لمن يستحقها، ومكافحة الفقر والمرض، وكفالة الأيتام، وبناء المساجد ودور الأيتام والمدارس والمراكز الصحية والمشاريع الاستثمارية الوقفية، وحفر الآبار وإغاثة المنكوبين بسرعة فائقة وجودة عالية، وأعمال إغاثة ما بعد الإغاثة، وتوزيع الأضاحي وكسوة العيد ومشاريع إفطار الصائم، وغيرها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي انعقد صباح الأحد في مقر جمعية الشارقة الخيرية، للإعلان عن مشاريعها وإنجازاتها خلال العام 2017، بحضور عبد الله مبارك الدخان، الأمين العام للجمعية، وعلي محمد الراشدي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وعبد الله سيف بن هندي مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة وراشد صالح بن حماد مدير إدارة تنمية الموارد ومحمد عبد الرحمن آل علي رئيس قسم المشاريع، وعائشة الحويدي رئيس لجنة شؤون الاسرة وعدد من وسائل الاعلام.

مليارا درهم خلال 10 سنوات

وفي تصريح خاص لـ "لشارقة 24"، أكد الأمين العام لجمعية الشارقة الخيرية، عبد الله مبارك الدخان، أن الجمعية خلال 10 سنوات منذ العام 2007 حتى العام 2017 حققت مشاريع بلغت قيمتها ملياري درهم، وهذا أكبر دليل على أن العاملين في الجمعية كلهم حرص على تنفيذ رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تقديم المساعدة وتقديم الخير للمحتاجين، وأن تكون الجمعية وسيطاً بين المحسن والمحتاج.

266 مليون درهم خلال العام 2017

كما كشف الدخان عن حجم المشاريع والمساعدات التي تنفذها وفق أجندتها السنوية، داخل وخارج الدولة، خلال العام 2017، حيث بلغت قيمة أعمالها 266 مليوناً و455 ألفاً و878 درهماً، في حين كانت خلال العام 2016، نحو 235 مليوناً و228 ألفاً و438 درهماً لتحقق زيادة بنسبة 10 %، مما يعني أن الجمعية تسير على النهج الصحيح في تنمية مشاريعها وارتفاع حجم أعمالها ومساعداتها عاماً بعد آخر.

3 عقود من الخبرة

وأضاف الدخان أن جمعية الشارقة الخيرية تمتلك خبرة عريقة تمتد على مدار نحو 3 عقود، ومنذ تأسيسها عام 1989، كذراع إنسانية لحكومة الشارقة، وهي تأخذ على عاتقها رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والعمل على تنفيذها وتطبيقها على أفضل وجه، وعبر مشوارها الخيري على مدار 29 سنة، شهدت الجمعية مراحل تطور عديدة، تجلت بشكل كبير ولافت خلال السنوات العشر الأخير، من خلال توسع وتعاظم حجم المشاريع كماً ونوعاً، ففي عام الخير كان التوجه العام في الجمعية صوب مشاريع مستجدة، ويجري العمل على استكمالها في عام زايد.

مشوار الجمعية الإنساني والخيري يصل 100 دولة

وتابع الدخان: إن مشوار الجمعية الإنساني والخيري الذي يصل إلى أكثر من 100 بلد وبلد في العالم، مرصع بالإنجازات والعمل الدؤوب الذي يعتمد روح الفريق الواحد المتكاتف ويكمل بعضه بعضاً، ليشكل نهر عطاء لا ينضب، وتسجل الجمعية من خلاله حضوراً مشرفاً في سجل الإنسانية، في ظل التنسيق والتعاون مع فاعلي الخير والمحسنين الذين يحرصون على أن يكونوا كما هم دوماً، داعمين بكل قوة وحماسة للجمعية وأعمالها الخيرية والإنسانية.

مشاريع داخلية وخارجية

وشرح الدخان: تنقسم مشاريع الجمعية إلى مشاريع داخل الدولة، ومشاريع خارج الدولة، وفي الحالتين تعمل الجمعية على تنفيذها ومتابعتها والإشراف عليها، وكلها تصب في جوهر العمل الإنساني والخيري، ومن بين المشاريع الداخلية، يمكن الإشارة إلى المساعدات الشهرية، وحملة ومشروع الحج والعمرة، والكفالات والأيتام، وتفريج كربة، إلى جانب مساعدات طالب العلم، ومشروع علاج المرضى، ومشروع توزيع العقائق والنذور ومشروع برداً وسلاماً "الإنهاك الحراري"، ومشروع من قديمكم إلى جديدهم، ومشروع توزيع مواد غذائية "كفارة يمين"، ومشروع الزواج الجماعي، أما المشاريع الخارجية، فمن بينها التعليم والعلاج والصحة وبناء المساجد وحفر الآبار وحملة رمضان، وإفطار صائم خارج الدولة، وتوزيع كسوة العيد، وتوزيع زكاة الفطر.

مشاريع جديدة

وأشار إلى بعض أحدث مشاريع الجمعية، مثل قرى الشارقة الخيرية التي تهدف إلى إيواء الأسر الفقيرة، وتجميعهم في مكان واحد وتوفير الحياة الكريمة لهم، حيث تتوافر في تلك القرى مدارس ومساجد ومنشآت صحية وخدمية متنوعة، كذلك نعمل على الاستمرار في نهج تفعيل سلة الخير كصدقة جارية، ومشروع "الأيادي المنتجة" كمشروع اجتماعي وإنساني وتمكين اجتماعي، كما أننا توجهنا في موضوع الآبار إلى الآبار الكبيرة "مجمع المياه" التي تعمل بالطاقة الشمسية، وتخدم أكبر عدد ممكن من العائلات، إلى جانب التركيز على الاعتماد على تبرعات خدمة درهم الحمد في دعم كافة مشاريع الجمعية.