مطار الشارقة الدولي يشارك بـ "ساعة الأرض"

الشارقة 24:

شارك مطار الشارقة الدولي، السبت، في الحملة العالمية "ساعة الأرض" التي ينظمها الصندوق العالمي لحماية البيئة بهدف زيادة التوعية إزاء مكافحة تغير المناخ وخفض انبعاث الكربون واستهلاك الطاقة، والتي تجري على نطاق واسع في مختلف مناطق دولة الإمارات والعالم.

وتمثلت مشاركة المطار في إطفاء الأنوار ومصادر الطاقة غير الضرورية لمدة ساعة واحدة، إضافة إلى توزيع البالونات المضيئة للتوعوية والتعريف بأهمية هذه المناسبة في الحفاظ على البيئة من خلال استخدام كافة الوسائل والطرق التي من شأنها الحد من الانبعاثات الضارة وتقليل استهلاك الطاقة.

وقال سعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي: "إن الهدف الأساسي من المشاركة بساعة الأرض هو رفع مستوى الوعي لدى المسافرين والمتعاملين للاتجاه نحو سلوكيات وممارسات تسهم بالحد من الهدر في استهلاك الطاقة، وبالتالي خفض الانبعاثات الضارة الناجمة عنها، ليصبح الترشيد أسلوب حياة يومي لمجتمعنا".

وأضاف: "إن قيادتنا الرشيدة أولت جل اهتمامها بالفرد وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية الوطنية، وأطلقت العديد من المبادرات والمشاريع الرائدة للتحول نحو الاستدامة خصوصاً في مجال الطاقة"، مؤكداً أن ساعة الأرض دعوة لتغيير نمط الحياة في استهلاك الطاقة بما يضمن توفرها للأجيال القادمة.

يذكر أن حملة "ساعة الأرض"، بدأت من مدينة سيدني الأسترالية عام 2007، وتحولت إلى حركة عالمية للحفاظ على البيئة، يشارك فيها ملايين الناس من مختلف أنحاء العالم في إطفاء الأضواء غير الضرورية؛ بهدف توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات الضارة.