جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي تفتح باب التسجيل أبريل المقبل

الشارقة 24:

أعلن مجلس أمناء "جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي" عن فتح باب التسجيل للمنشآت الاقتصادية في دورتها الجديدة لعام 2018، اعتباراً من شهر أبريل المقبل على أن يستمر التسجيل في مختلف فئات الجائزة لغاية شهر نوفمبر المقبل.

وبحث مجلس أمناء الجائزة رفع المزايا والحوافز المقدمة للفائزين في دورة عام 2018، وذلك بموازاة تعزيز الجهود المبذولة للتعريف بمختلف فئات الجائزة على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب زيادة عدد الدورات والبرامج التوعوية الهادفة إلى رفع ثقافة الجودة والتميز في القطاع الخاص الإماراتي والخليجي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الجائزة برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، وبحضور سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجائزة، وسعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة، ومحمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال.

وأعرب سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس أمناء الجائزة، عن شكر المجلس وتقديره للجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية من القائمين على الجائزة من فِرق عمل ولجان تقييم وتحكيم ومستشارين، والتي لعبت دوراً كبيراً في ترسيخ مكانة الجائزة والارتقاء بسمعتها كإحدى أهم جوائز تقدير المنشآت الاقتصادية المتميزة على مستوى المنطقة التي باتت تحظى باهتمام واسع في أوساط مجتمع الأعمال الإماراتي والخليجي.

كما أثنى العويس على دور الشركاء الاستراتيجيين في إنجاح الدورة السابقة للجائزة، معرباً عن أمله بتوسيع أطر التعاون مع الشركاء الحاليين واستقطاب شركاء جدد في سبيل تحقيق أقصى فائدة للقطاع الخاص وتعزيز فرص تقدمه من خلال تبني ثقافة التميز والجودة كثقافة مؤسسية وأسلوب عمل وممارسة يومية وصولاً إلى تحقيق الريادة والازدهار المستدام المنشود. كما نوه بثقة كافة الجهات التي شاركت في مختلف فئات الجائزة من القطاع الخاص والتي انعكست بشكل إيجابي على تطوير وتحسين أداء أعمالهم.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة الشارقة، تقييم الدورة السابقة للجائزة والاطلاع على الأعمال المنجزة في مختلف مراحلها والتي تُوجت بتكريم الفائزين في الحفل الختامي الذي نظمته الغرفة مؤخراً. كما اطلع المجلس على عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها مقترح تنظيم "منتدى أفضل الممارسات" خلال دورة الجائزة لعام 2018، وتطوير الموقع الإلكتروني للجائزة.

وشهد حفل جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي لعام 2017 الذي نظمته الغرفة مطلع فبراير الماضي، تكريم 23 منشأة اقتصادية ورائدة أعمال واحدة من الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من بين أكثر من 100 منشأة اقتصادية. كما شهد الحفل الإعلان عن إطلاق فئة جديدة ضمن "جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي" على نطاق دول مجلس التعاون تحت مسمى "جائزة الشارقة للتوطين الخليجي" بشراكة بنّاءة ومُثمرة مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.