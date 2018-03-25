"الشارقة للكتاب" تفوز بجائزة الإدارة المالية المتميزة

الشارقة 24:

في إنجاز جديدة يعكس ريادتها في دعم الخطط الحكومية، فازت هيئة الشارقة للكتاب، بجائزة "الإدارة المالية المتميزة"، إحدى فئات جائزة دائرة المالية المركزية بالشارقة للتميز المالي الحكومي، التي نظمت الدائرة دورتها الثانية مؤخراً، بهدف تكريم إنجازات الجهات الحكومية في الإمارة على صعيد تحقيق الأداء المالي الحكومي المتميز والمستدام.

ونالت الهيئة الجائزة عن جدارة، إذ حصلت منهجيتها الإدارية المالية الرشيدة على تقدير لجنة التحكيم، نظراً لاتباعها مبادئ الحوكمة والشفافية، والابتعاد عن هدر الموارد المالية والنفقات غير الضرورية، مع المحافظة على مستويات أداء متفوقة تلبي احتياجات وتوقعات جميع أصحاب العلاقة.

وتسعى جائزة دائرة المالية المركزية بالشارقة للتميز المالي الحكومي إلى ترسيخ ثقافة التميز والكفاءة في إدارة المال العام على الصعيدين الإجرائي والعملي في جميع دوائر الشارقة الحكومية، من خلال تكريم الأفراد والجهات والمؤسسات الحكومية على إنجازاتهم المتميزة في مجالات المالية العامة.

وقال سعادة أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: "استطاعت الهيئة تحقيق هذا الإنجاز على مستوى إمارة الشارقة من خلال اتباعها نهجاً مالياً دقيقاً، يضبط النفقات بعيداً عن الهدر، لكنه يضمن في الوقت نفسه أن نستمر في تنفيذ الرؤية الثقافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على أكمل وجه، وتقديم مزيد من المبادرات والفعاليات التي تتمحور حول الكتاب والقراءة والنشر".

وأضاف العامري: "يواكب حصولنا على الجائزة تطلعاتنا نحو التميز، ومساعينا الرامية إلى تحقيق المصالح المالية الحكومية لخدمةً المشروع الثقافي النهضوي الذي تقوده الشارقة، وسنعمل دائماً على بناء شراكات استراتيجية ناجحة، لتشكل أساساً راسخاً ننطلق منه نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل".

من ناحيتها، قالت إسراء محمد، رئيس قسم الشؤون المالية في هيئة الشارقة للكتاب: "يشكل فوزنا بهذه الجائزة اعترافاً بجهودنا وسياساتنا المالية المنضبطة، التي عززت الإنفاق الرشيد المقترن بتحقيق نمو حقيقي ونتائج إيجابية على أكثر من صعيد، ويرجع الفضل في ذلك إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها كفاءاتنا البشرية، واتباع منهج عمل قائم على الإبداع والابتكار، انسجاماً مع توجهات الإمارة في هذا الجانب".

وتهدف الجائزة، ضمن مختلف فئاتها، إلى المساهمة في تطوير المالية العامة بإمارة الشارقة، والارتقاء بمستوى الأداء المالي الفردي والمؤسسي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ونشر مفاهيم التميز والإبداع والجودة، وتعميم أفضل الممارسات الإدارية والمهنية، والتعرف إلى أبرز نقاط القوة في الأداء المالي الحكومي والعمل على تعزيزها واستدامتها.

كما تهدف الجائزة إلى ضمان تطبيق أكثّر أساليب العمل كفاءة وتطوراً في القطاع المالي الحُكومي، وإيجاد بيئة تنافسية تدفع بالأداء المؤسسي الحكومي في المالية العامة إلى مستويات عالية من الجودة والتميز والإبداع والاستدامة، وتوفير مرجعية إرشادية من خلال اعتماد أسس ومعايير تحدد اتجاهات التميز وتساعد على قياس مدى التقدم والتطور في أداء المؤسسات الحكومية في العالم العربي.

يشار إلى أن هيئة الشارقة للكتاب بدأت عملها في ديسمبر 2014، وتعمل على تشجيع الاستثمار في الصناعات الإبداعية وزيادة حصتها، وتوفير منصة فكرية للتبادل المعرفي والفكري والثقافي بين شعوب العالم، والتأكيد على أهمية الكتاب وأثره في نشر الوعي في المجتمع في ظل التطور التقني وتنوع مصادر المعرفة، واستقطاب المعنيين بقطاع الثقافة بوجه عام والنشر والطباعة والترجمة والتوثيق بوجه خاص إضافة إلى كُتّاب الأطفال.