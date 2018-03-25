سلطان القاسمي يطلق الموقع الإلكتروني الجديد لجامعة الشارقة

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح الأحد، الموقع الإلكتروني الجديد، والهوية الإعلامية الجديدة للجامعة، وذلك في مكتب سموه بالجامعة.

وكان سموه وحضور الحفل قد شاهدوا عرضاً مرئياً قدم شرحاً لما يتضمنه الموقع الإلكتروني من صفحات وتقسيماتٍ متوزعة بحسب التخصصات المختلفة والبرامج التي تقدمها الجامعة، إلى جانب توضيح للهوية الإعلامية الجديدة للجامعة، وكيفية التفاعل مع صفحات الجامعة الموزعة في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقعه المتنوعة، والوصول إلى المعلومات المطلوبة والمتوفرة فيه.

ويأتي الموقع الإلكتروني الجديد لجامعة الشارقة بتصميمه الحديث والمتطور، وما تتضمنه الهوية الإعلامية الجديدة والتواجد في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، دعماً لمستوى تفاعلية الموقع عبر روابطه الإلكترونية المتنوعة مع الجمهور الداخلي والخارجي للجامعة بفئاتهم المختلفة، والتسهيل على المتعاملين مع الجامعة، وذلك تماشياً مع مكانة الجامعة وتطورها عاماً بعد عام.

ويرتكز الموقع الإلكتروني الجديد على تحقيق مستويات: التفاعلية، والتواصل الفوري، والمعلومة الدقيقة، والصور التوضيحية، والوسائل المساعدة، والشفافية والوضوح في النشر، مما يجعل الإبحار عبر الموقع والوصول إلى المعلومات أكثر سهولة، مقارنةً مع التواصل الكبير للطلاب من مختلف الكليات، وكافة أفراد المجتمع الجامعي مع الموقع الإلكتروني.

وكان حفل الإطلاق قد بدأ بكلمة للدكتورة شريفة المرزوقي مديرة المركز الإعلامي بجامعة الشارقة أشارت فيها إلى أن دعم وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة اللامحدود هو سر الإنجازات المتواصلة التي تحققها الجامعة عاماً تلو الآخر، إلى جانب ما تطمح الجامعة إلى تحقيقه في السنوات المقبلة، حتى أصبحت جامعة الشارقة اليوم في مقدمة الجامعات المحلية والعربية، وتحتل مكانة متميزة بين نظيراتها من الجامعات المتقدمة عالمياً، وذلك بما تقدمه من خدمات تدريسية وبحثية ومجتمعية يزداد تطورها ونموها عاماً تلو الآخر.

وقالت: "في ضوء المسؤولية الكبيرة التي يتحملها قطاع الإعلام عبر وسائله الاتصالية المختلفة في إبراز قدرات وخدمات المؤسسات، وإعداد البرامج الهادفة إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء، قامت الجامعة بتوحيد الهوية الإعلامية من خلال إنشاء منصات رسمية للجامعة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك إدراكاً من أسرة الجامعة على أهمية مصداقية وشفافية المعلومات التي يتم نشرها وتقديمها عبر القنوات الرسمية لها عند مخاطبة جماهيرها المستهدفة، الأمر الذي بلا شك سيعزز من مكانتها في المجتمع، بالإضافة إلى إطلاق الموقع الإلكتروني لجامعة الشارقة في ثوبه الجديد، والذي حرصنا فيه على حيث تم التركيز في الموقع الإلكتروني الجديد على إبراز خدمات كل كلية في صفحة منفصلة، وموضحة لمتصفح الموقع كافة المعلومات التي يحتاجها".

وروعي في تصميم موقع جامعة الشارقة الإلكتروني الجديد، الاهتمام بصفة خاصة بفئة ذوي الإعاقة، وذلك بتخصيص رابط لتلك الفئة يستطيع من خلاله الوصول إلى كافة الوسائل التوضيحية والمساعدة التي تمكنهم من الاستفادة من المعلومات المتضمنة في الموقع على اختلاف إعاقاتهم. ولأهمية البحث العلمي لأية مؤسسة أكاديمية، تضمن صفحات متخصصة تتضمن كافة المعلومات عن المعاهد والمراكز والمجموعات البحثية، واستعراض أبرز ما تم التوصل إليه من نتائج البحوث العلمية، بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص صفحات مستقلة لكل كلية من الكليات في مجمع الكليات الطبية، تتوفر بها المعلومات التفصيلية التي يحتاجها كل زائر للموقع.

كما يتضمن الموقع تفعيل رابط جديد باسم "التواصل المباشر" وذلك بهدف تقديم المعلومة الفورية، والاجابة عن الاستفسارات الواردة من الجمهور الخارجي لمختلف كليات الجامعة وإداراتها.

حضر الحفل كل من الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة عبد الله سالم الطريفي رئيس مجلس إدارة جائزة الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي، وسعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية الشارقة، وسعادة محمد عبد الله عضو مجلس أمناء الجامعة، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة ونوابه وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.