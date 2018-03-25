"نماء" و"بلدية الشارقة" تُعززان مشاركة السيدات في النشاط الاقتصادي

الشارقة 24:





أبرمت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، مؤخراً، مذكرة تفاهم مع بلدية مدينة الشارقة، هدفت إلى بناء إطار عام للتعاون المشترك بين الطرفين، يسهم في تعزيز جهود المؤسسة الرامية إلى دعم المرأة مهنياً واقتصادياً، والارتقاء بها، وتعزيز دورها كعضو فاعل ومؤثر في المجتمع.

ووقع المذكرة في المقر الرئيس لبلدية مدينة الشارقة، كل من سعادة ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وسعادة ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، بحضور الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة بالوكالة، وممثلين عن نماء، وبلدية مدينة الشارقة.

ونصت بنود المذكرة على تعاون الطرفين لدعم الجهود التي تبذلها إمارة الشارقة في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، الرامية إلى تفعيل دور المرأة كعنصر مهم في عملية البناء والتطور، وفتح المجال أمامها لمزيد من المشاركة في مختلف المجالات، وتعزيز مساهمتها في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

وبموجب المذكرة ستعمل بلدية الشارقة على استحداث وتنمية المشاريع النسائية، وإعطاء الأولوية للمرأة في الاستفادة من استئجار العقارات الشاغرة التابعة لها، وبقيمة إيجار خاصة، حتى يتسنى لهن الانخراط بفاعلية في النشاط الاقتصادي، وتخصيص مواقف لسيارات النساء في المواقف العامة الخاضعة للرسوم، وفي المواقف الخاصة بالمباني التابعة للبلدية وكذا المواقف العامة العادية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات الصلة، كما تلتزم البلدية بالعمل على تمكين موظفاتها من الالتحاق بالدورات القيادية ودورات صنع القرار بما يعزز فرص ترقيهن في السلم الوظيفي.

من جانبها، تلتزم مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة بإشراك البلدية في كل الفعاليات التي تُقيمها بما فيها الندوات والدورات التدريبية، وتبادل ونشر البحوث والدراسات العلمية والاستشارات ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية الخاصة بالمرأة، وطرح إحصاءات واستقصاءات توفر قاعدة بيانات متكاملة حول نسب مشاركة السيدات في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن استحداث الأدوات والأساليب والنظم الاستثمارية المناسبة التي تعزز فرص نجاح السيدات في مجال ريادة الأعمال.

وفي هذا الصدد، قالت سعادة ريم بن كرم: "يأتي توقيعنا لهذه المذكرة في سياق تنفيذ توصيات ومخرجات القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، التي عقدناها في ديسمبر الماضي، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إذ نسعى في الوقت الحالي إلى عقد المزيد من الشراكات مع المؤسسات والهيئات الحكومية التي تجمعنا معها وحدة الرؤى والأهداف، ونتطلع إلى بناء جسور تدعم استراتيجيتنا الرامية إلى الوصول إلى مرحلة التمكين الكامل للمرأة".

وأضافت بن كرم: "ستمنح هذه الاتفاقية السيدات الطموحات الراغبات في دخول عالم الأعمال مزيداً من الفرص والدعم، إذ يسهم منحهن مزايا تفضيلية تتعلق بأولوية التأجير وتخفيض أسعاره، بتعزيز تنافسية مشاريعهن وترسيخ مكانتها في السوق، ولا شك في أن شراكتنا الاستراتيجية مع بلدية الشارقة ستفتح المجال لإطلاق مزيد من المشاريع والبرامج الداعمة لمشاركة السيدات في النشاط الاقتصادي".

ومن جانبه أكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية تسير على نهج صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم المرأة وتمكينها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من رقي وتقدم المجتمع، وفي ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، في تمكين المرأة على مختلف الصعد، فمن خلال هذه الشراكة والاتفاقية تقدم البلدية جل اهتمامها لتعزيز الارتقاء بالمرأة، وتحفيزيها وتقديم بيئة مثالية تبدع فيها وتقدم الكثير لمجتمعها، وهذا يعتبر نهج راسخ واستراتيجية مثلى لدى البلدية من خلال الاهتمام بالمرأة، واعتباراها محرك رئيسي للمجتمع ولبنة أساسية لتقدمه ونجاحه وتميزه.

وأشار إلى أن البلدية تولي أهمية كبيرة للتعاون مع المؤسسات والجهات المختلفة من خلال مذكرات التفاهم، وذلك لتعزيز أطر وسبل الارتقاء بالخدمات التي تقدمها، وقد جاء توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ليؤكد هذا التوجه ولتحقيق أهداف مشتركة بين الجهتين، باعتبار البلدية شريكاً استراتيجياً وفاعلاً في تحقيق الرضا لدى القاطنين في إمارة الشارقة، وتوفير احتياجاتهم وتقديم خدماتها بالشكل الأمثل.

انطلقت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة في ديسمبر 2015، بموجب المرسوم الأميري رقم (107/2015) الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتترأسها قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وتركز مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، على تفعيل دور المرأة، والارتقاء والنهوض به في القطاعات الاقتصادية والمهنية والاجتماعية إلى جانب قطاعات أخرى، لكونها مورد بشري هام لا يمكن الاستغناء عنه في مسيرة التقدم والنماء، وتسعى نماء إلى الانتقال من مرحلة دعم المرأة وتمكينها، وضمان المساواة بين الجنسين إلى مرحلة الارتقاء بها ومنحها دورها كعضو فاعل وأساسي في المجتمع، وتمكينها من الوصول إلى أعلى المراتب والمستويات، وتشجع المؤسسة السياسات والتشريعات الداعمة للمرأة، إلى جانب إطلاق البرامج الفاعلة التي تدعم التكامل بين الجنسين في جميع القطاعات، بالإضافة إلى محاربة الممارسات التي من شأنها أن تعيق تمكينها.

وهناك ثلاث مؤسسات تعمل تحت مظلة نماء وهي، مجلس سيدات أعمال الشارقة، مجلس إرثي للحرف المعاصرة وأكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات.