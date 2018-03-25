سجايا فتيات الشارقة تنظم زيارة لـ 6 منتسبات إلى طوكيو

الشارقة 24:

تماشياً مع نهج دولة الإمارات العربية المتحدة، الرامي إلى ترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز حضور الفتاة الإماراتية المبدعة في المحافل الدولية، تنظم مؤسسة سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، زيارة إلى العاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة من 27 مارس الجاري وحتى 2 أبريل المقبل.

وتهدف الزيارة إلى توسيع مدارك التفكير الإبداعي لدى الفتيات المشاركات، وإتاحة الفرصة لهن للتعرف على أفضل الأفكار والممارسات التي تنتهجها اليابان على الصعيدين التقني والتكنولوجي للنهوض بالمجتمع، فضلاً عن إلهامهن لابتكار أفكار وممارسات شبيهة بها، والعمل على تطبيقها في المجتمع الإماراتي.

وقالت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مدير سجايا فتيات الشارقة: "يأتي تنظيم هذه الزيارة في إطار مساعينا إلى إتاحة الفرصة لمنتسباتنا للاطلاع على مختلف التجارب العالمية، والتعرف على الثقافات الأخرى، وتعزيز خبراتهن، ودفعهن إلى المشاركة المجتمعية الفاعلة عبر البحث عن حلول للمشاكل التي تواجه المجتمع، واستحضار الأفكار الإبداعية المتميزة التي من شأنها أن تعزز التوجهات العامة التي ترنو إليها إمارة الشارقة".

وتم اختيار 6 فتيات للمشاركة في هذه الزيارة، وذلك بناءً على الأفكار التي قدمنها، لمواجهة التحديات وحل المشاكل التي تواجه المجتمع، ومن المقرر أن يتم العمل على هذه الأفكار، وبحث إمكانية تطبيقها العملي من خلال ورش عمل تعتزم سجايا فتيات الشارقة تنظيمها قبل الرحلة وخلالها.