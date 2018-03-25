"الوقاية والسلامة" تنظم حملات تفتيشية لتأمين المصاعد

الشارقة 24:

في إطار حرص هيئة الوقاية والسلامة على الأرواح والمنشآت، نظمت هيئة الوقاية والسلامة حملة تفتيشية على أمن وسلامة المصاعد في مختلف المباني بالإمارة، وذلك ضمن خطتها التفتيشية السنوية، حيث قامت إدارة الوقاية والسلامة بالهيئة؛ بإجراء التفتيش الوقائي لضمان سلامة وأمن المصاعد، والتأكد من خضوعها للصيانة الدورية حفاظاً على أمن وسلامة مستخدميها.

هذا وستتبع الحملة التفتيشية ورشة تدريبية متخصصة، إذ تهدف الحملة لتوعوية أصحاب المباني ومسؤولي الصيانة، بأهمية صيانة المصاعد، وذلك للتأكيد على أهمية سلامتها، لتلافي أي مخاطر مستقبلية قد تواجه مستخدمي المصاعد في المباني والمنشآت، كتوقف المصعد أو سقوطه، والتعريف باشتراطات الأمن والسلامة في المباني لتحقيق نسبة عالية من الأمان في المنشآت.

حيث أن الهيئة تسعى إلى وقاية المجتمع والمنشآت من الحوادث تحقيقاً للسلامة العامة، وذلك عن طريق التعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالوقاية والتفتيش والسلامة لحماية المجتمع وضمان سلامته.

إذ أن أهم الخطوات الوقائية هي مراقبة الصيانة الدورية للمصاعد، والتأكد من سلامة التوصيلات والإمدادات الكهربائية بشكل دوري، إذ أن الاستخدام المكثف لها دون مراعاة الصيانة يؤدي إلى تعطل المعدات والأجهزة، لذا ينبغي إجراء صيانة دورية لها قبل انتهاء عمرها الافتراضي بوقت مناسب، كما أن مواصفات إنتاج الكابلات الكهربائية الحديثة مختلفة عن القديمة، ما يقلل من احتمال وقوع الحوادث بالمباني الجديدة عنها في القديمة، لذا على الملاك الالتزام بمتابعة عقود الصيانة، حيث أن الصيانة الدورية من أهم العوامل الوقائية.

فيما أوضح المهندس قيس محمود، أن الحملة جاءت لتأمين المصاعد وبالتالي تأمين سلامة الأفراد والمنشآت، وضمان استمرارية عمل المصاعد بشكل أمن ما يضمن عدم تعطل الأعمال، وذلك نظراً لأن معظم المباني تعد من ضمن الأبراج ويصعب على قاطنيها الصعود بسهولة، وعليه فأن ما يهم فعلاً هو تحقيق الأمن والاستقرار للسكان.