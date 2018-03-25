منتزه "الحفية" يعود لاستقبال زواره مجدداً

الشارقة 24:

بعد استكمالها أعمال الصيانة الدورية لمنتزه "الحفية"، الذي يُعتبر جزءاً من مشروع كلباء للسياحة البيئية، أضخم مشروع سياحي بيئي على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، أعادت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) افتتاح أبواب المنتزه أمام الزوار من جديد ليستقبلهم في مرافقه الطبيعية على مدار العام.

ويضم منتزه "الحفية" العديد من المرافق الحيوية الخدمية التي تلبي احتياجات الزوار، والتي قامت (شروق) بتطويرها فيه، من أبرزها: منطقتي لعب للأطفال بمختلف فئاتهم العمرية، صممتا لضمان أعلى مستويات السلامة والأمان، إضافة إلى مصلى للرجال والنساء، إلى جانب منصة لمشاهدة الحيوانات المتواجدة في محمية الحفية الطبيعية.

وقال محمود راشد السويدي، مدير مشروع كلباء للسياحة البيئية: "نحرص على جذب الزوار والسياح إلى مختلف الوجهات الترفيهية والبيئية التي تنضوي تحت مظلة الهيئة، ومن بينها منتزه "الحفية" الذي يعد وجهة لمحبي الطبيعة والحياة الجبلية، بما تتضمنه من أشجار ونباتات وحيوانات نادرة".

وأضاف السويدي: "أعدنا افتتاح المنتزه بعد عملية صيانة ضرورية نتيجة الظروف الجوية والإقبال الكبير على هذا الموقع السياحي الذي يعكس ثراء طبيعة إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر مرافق ترفيهية وخدمية لسكّان المنطقة وزوارها".

وتمتد محمية "الحفية" الطبيعية "التي تضم المنتزه على مساحة 5.45 كيلو متر مربع، وتتميز هذه المحمية التي تأسست رسمياً في العام 2012 ببيئتها المشتملة على الصخور، والسهول الحصوية، وأشجار السدر، التي تعد ملاذاً آمناً لأنواع نادرة من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، وهو ما يجعلها مقصداً لهواة الحياة الطبيعية ومحبي استكشاف البيئة الجبلية.