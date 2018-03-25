"أولياء أمور دبا الحصن" يكرم أعضاء المجلس

الشارقة 24:

بادر إبراهيم سعيد بغداد رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن السابق، بحضور محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور دبا الحصن الحالي، بتكريم أعضاء وعضوات مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات لدبا الحصن السابقين بجانب تكريم المتعاونين مع أنشطة المجلس لعام 2017.

وبعد التكريم تقدم إبراهيم بغداد بالشكر الجزيل لجميع الأعضاء السابقين والمتعاونين في إنجاح أنشطة وبرامج المجلس لعام 2017، متمنياً للمجلس الجديد التوفيق والنجاح واستكمال مهمته التربوية.

بدوره تقدم محمد رشود رئيس المجلس بالشكر لإبراهيم بغداد على هذه اللفتة الكريمة، وعلى دوره في قيادة دفة المجلس باقتدار وحمل الرسالة التي أوكلت إليه من مجلس الشارقة للتعليم، لتحقيق خطط ورؤى وزارة التربية والتعليم.

وأكد رشود أن المجلس الحالي سيعمل على استكمال النجاحات السابقة والخطط الموضوعة والعمل بروح الفريق الواحد الذي انتهجه المجلس السابق، والسير به نحو التقدم والمزيد من النجاحات.