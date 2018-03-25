"الشارقة والناس 3" يستقطب 2354 زائراً خلال يومين

الشارقة 24 – محمود سليم:

صرحت ندى حسن أسد، رئيس قسم العلاقات العامة في المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، أن مهرجان الشارقة للثقافة والناس في دورته الثالثة استقطبت 2354 زائراً خلال يومين.

وأوضحت أسد في تصريحات لـ"الشارقة 24"،على هامش فعاليات المهرجان المقام في حديقة الياش بالشارقة، أن اليوم الأول من المهرجان استقبل 1055 شخصاً، بينما بلغ عدد زوار اليوم الثاني 1299 زائراً، داعية الجمهور لزيارة المهرجان والاستمتاع بفعالياته المتنوعة، والتي تستمر حتى 26 مارس الجاري.

ويضم المهرجان فعاليات متنوعة منها: ركن "عام زايد"، ومسابقة مجلة مرامي الثقافية اليومية، وركن الراوي لتقديم قراءات في قصص الأطفال، وقراءات شعرية لعضوات رابطة أديبات الإمارات، تحت عنوان "زايد الملِهم والملهَم"، وندوة "الترابط الأسري"، إلى جانب عروض مسرح الشارع التي تقدم لأول مرة.