"اجتماعية الشارقة" تشارك في فعاليات مهرجان "الثقافة والناس"

الشارقة 24:

تشارك دائرة الخدمات الاجتماعية ممثلة بإدارة التثقيف الاجتماعي؛ في فعاليات "مهرجان الشارقة للثقافة والناس"، الذي تنظمه إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في حديقة الياش بإمارة الشارقة.

وقالت مريم القصير مدير إدارة التثقيف الاجتماعي؛ إن مشاركة الدائرة في هذا المهرجان بهدف تثقيف المجتمع من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية لغرس القيم لدى الأطفال والمجتمع، تطبيقاً لتوجهات الدائرة في نهجها نحو المسؤولية المجتمعية.

وأضافت القصير يتضمن ركن الدائر المشارك عدداً من الأنشطة والبرامج تمثلت في ورش فنية، وقراءة قصصية، ومسابقات ثقافية للأطفال وأخرى للكبار، بالإضافة إلى برامج رياضية وترفيهية وتثقيفية، وأن ركن الدائرة استقطب عدداً كبيراً من الأطفال وأسرهم، لا سيما أن الوقت يصادف العطلة المدرسية.