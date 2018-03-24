"بلدية الشارقة" توّعي بأهمية ترشيد المياه في يومها العالمي

الشارقة 24:



نظمت بلدية مدينة الشارقة فعاليات مختلفة، في إطار مشاركتها بيوم المياه العالمي، تجسيداً لاستراتيجيتها في المشاركة بمختلف المبادرات والفعاليات.



وشارك في الفعاليات، كل من إدارة تقييم المطابقة والتثقيف الصحي، وإدارة الصرف الصحي، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وشركة كرونوس، وعدد من طلبة كلية الأفق الجامعية في الشارقة، حيث قامت إدارتا التثقيف الصحي والصرف الصحي بتقديم فعاليات مختلفة، شملت عرضاً للجمهور يشرح كيفية معالجة المياه، وتوزيع بروشورات للتوعية بضرورة الترشيد ومحاذير استخدام العبوات البلاستيكية لتخزين المياه.



وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن مشاركة البلدية في هذا الحدث العالمي تعتبر أولوية لديها ضمن إطار مشاركاتها في مختلف الفعاليات والمبادرات، وللتأكيد على دورها في المساهمة في ترشيد استهلاك المياه، والمحافظة عليها باعتبارها عماد الحياة، كما أنها القاسم المشترك بين جميع تحديات التنمية المستدامة فالحاجة ملحة إلى الماء لإنتاج الغذاء والطاقة، ولتعزيز ثقافة الترشيد لدى الموظفين والعاملين وأفراد الجمهور، والاستخدام الأمثل للمياه والمحافظة عليها والابتعاد عن الإسراف فيها.



وأشار الطريفي، إلى أن ثقافة الترشيد هي ثقافة مجتمعية تسعى البلدية بشكل دائم لتكريسها من خلال التعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، فضلاً عن تطبيقها من خلال عمل البلدية خصوصاً فيما يخص قطاع الزراعة والبيئة من خلال استخدام أساليب حديثة في الري للنباتات، ولذلك تولي البلدية أهمية كبير للمياه وترشيدها والمحافظة عليها.



وأوضح مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن يوم المياه العالمي يعتبر فرصة للفت انتباه المجتمع وإلهامه بضرورة المحافظة عليها واستهلاكها بالشكل الأمثل، من خلال مجموعة من الطرق والأساليب، ومن خلال تعزيز ثقافة الترشيد وغرسها هذه الثقافة لدى أبنائنا بضرورة عدم هدر المياه وإنما استغلالها بالشكل الأمثل دون هدر أو إسراف.