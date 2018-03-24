المؤسسات الحكومية في "المدام" تشارك في "ساعة الأرض"

الشارقة 24:



تماشياً مع سياسة الدولة في تسليط الضوء على الممارسات الإيجابية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتلوث البيئي، أحيا المجلس البلدي وبلدية منطقة المدام وعدد من المؤسسات الحكومية في المنطقة، مساء السبت، فعالية "ساعة الأرض"، حيث تم إطفاء الأضواء في المنطقة، من 8.30 مساء لمدة ساعة، وذلك إيماناً من المجلس البلدي بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء.



وأكد سلطان محمد معضد بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدام، على أن المجلس جزء من المنظومة الحكومية التي تساهم في صون الطبيعة والحفاظ على مواردها، حيث تواصل المجلس مع جميع أفراد المجتمع من خلال قنوات التواصل التابعة للمجلس، وخدمة الرسائل النصية القصيرة، من أجل المشاركة في هذه الفعالية العالمية.



وأضاف بن هويدن، أنه تم إطفاء الأنوار في مبنى البلدية وجميع مرافق البلدية، وسوق الخضار، ومقصب البلدية، وكذلك سكن العمال والحدائق والمشتل، ودعوة المؤسسات الحكومية في المنطقة للمشاركة في الحدث دعماً لمسيرة التنمية المستدامة بشكل عام وترسيخ ثقافة الاستخدام الأمثل للموارد.